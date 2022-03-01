Сожженная техника и разрушенные дома. Как сейчас выглядит Буча (фото, видео)

Взорванный мост и сожженная техника в Буче / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Буче Киевской области поврежденные дома и сожженная вражеская техника. Город потерпел большие разрушения.

Видео разрушений опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Буча после того, как ее денацифицировали. Спасибо, ху*ло! Люди тебя тут ждут с цветами! Ты прям всех освободил!" – написал Гончаренко.

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Сожженная техника россиян. Фото: Reuters

Супермаркет в Буче. Фото: Reuters

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Фото: Reuters

Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена.

Оккупанты расстреливают мирных жителей

Вчера эвакуировали жителей пригорода в районе Антоновского моста из-за постоянных обстрелов. Сейчас в том районе очень опасно. Россияне обстреливают автомобили и забирают у людей телефоны.

Также эвакуировали людей из сел Казацкое и Веселое. Их увезли в Новую Каховку. Люди четыре дня просили предоставить им "зеленый коридор" и наконец местная власть смогла договоритmся с оккупантами. Но выехали далеко не все, поскольку боялись провокаций, что их расстреляют. И не зря, ведь на дамбе возле Каховской ГЭС действительно расстреливали авто с людьми. Российские снайперы уже убили несколько семей.

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