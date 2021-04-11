SpaceX выведет на орбиту украинский спутник: как собирают и когда запустят "Сич-2-30" (фото, видео)

У Маска много слышали о КБ "Южное"

В конструкторском бюро "Южное" в Днепре собирают спутник "Сич-2-30", который вскоре должна доставить в космос компания SpaceX Илона Маска.

Как готовятся к полету, который может стать прорывом для украинской космонавтики, и что спутник будет делать в космосе, выяснил журналист новостей "Сегодня".

Что происходит в "чистой комнате"

Сейчас днепровские инженеры листают чертежи космического аппарата и строят микросхемы – и все это в специальных костюмах – как хирурги в операционной. Ведь спутник собирают в так называемой чистой комнате, где контролируется температура и влажность – иначе космический аппарат можно повредить.

Поэтому прежде чем попасть внутрь, конструкторы проходят сквозь очистительный шлюз.

Рассмотреть ближе, как будет выглядеть спутник, и прикоснуться можно только к макету, который внешне и внутри является точной копией "Сич-2-30", правда без начинки – на нем проводят испытания на прочность.

Перед полетом следует убедиться, что аппарат выдержит взлет на орбиту и не повредятся передатчики и ценная оптика, которая будет фотографировать поверхность земли.

"Это могут быть данные для экологии, данные для земельного кадастра, данные для Министерства обороны", – говорит начальник отдела КБ "Южное" Сергей Полуян.

Как вышли на Маска

Долгое время "Сич-2-30" просто "лежал на полке". Чиновники о спутнике вспомнили только прошлой весной, когда в Днепре нардепы и ракетостроители советовались, как возродить украинскую космическую отрасль.

Дмитрий Наталуха, председатель парламентского комитета по вопросам экономики, рассказал, что именно тогда начали развивать мысль о запуске такого спутника.

Однако в Украине собственных космодромов нет и запуск мог обойтись в заоблачные 12 млн долларов. Поэтому и решили начать переговоры со SpaceX Маска.

"Там сказали: мы знаем, что такое КБ "Южное" и для нас это не пустой звук, и нам приятно было бы принять участие в этом проекте. И финальная сумма, на которую нам удалось выйти, – 1 млн долларов", – рассказывает Дмитрий Наталуха.

По словам парламентария, нобходимые деньги уже нашли. А вот в Государственном космическом агентстве, которое отвечает за проект, подтвердить это не торопятся. Говорят: официально еще не договорились.

Когда планируют запустить

На ракете Маска или на другой – днепровским конструкторам главное, чтобы спутник вышел на орбиту.

Запустить названный в честь тридцатой годовщины независимости Украины "Сич-2-30", который станет первым отечественным аппаратом в космосе за последние 10 лет, рассчитывают уже в этом году.

"Интерес государства к космической отрасли был явно недостаточен. Но ситуация кардинально меняется, что дает надежду, что Украина вернется в число стран, которые владеют космическими технологиями и применяют их", – говорит Константин Белоусов, начальник конструкторского бюро космических аппаратов, комплексов и систем КБ "Южное".

Кстати, кроме "Сичи" в "Южном" разрабатывают еще три спутника. И один из них планируют запускать в ближайшие несколько лет.

Напомним, в феврале украинско-американская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом NASA.