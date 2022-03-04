Спасатели показали мощнейшую бомбу, сброшенную россиянами на Харьков

Спасатели убирают остатки снарядов в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня
Спасатели показали остатки авиабомбы, которая была найдена на месте бомбардировок в Харькове. Фото обнаруженных снарядов опубликовала ГСЧС на своей странице в Facebook.
"Личный состав Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводит аварийно-спасательные работы в разрушенных зданиях в результате обстрелов и бомбардировок российскими оккупантами. Спасатели разбирают завалы, в которых вероятно могут находиться люди. Саперы части гуманитарного разминирования вовлечены в изъятие и уничтожение взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
Находку прокомментировал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
"ФАБ-500. Фугасная авиабомба, одна из самых мощных в России. Одна такая может полностью разнести многоэтажное здание. Бомба сделана так, чтобы пробивать крепкие укрытия. Эти бомбы россияне скидывают на головы жителям Харькова", — написал он.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- Российские военные 4 марта обстреляли жилые многоэтажные дома в Софиевской Борщаговке под Киевом.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.