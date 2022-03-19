Спасатели призвали украинцев не сжигать траву: почему сейчас это опасно

Не будь как орки, береги природу! / Коллаж "Сегодня"

Война не мешает нашим гражданам заниматься их любимым весенним занятием – сжигать сухую траву. Государственная служба чрезвычайных ситуаций обратилась в украинцам не быть как оккупанты – не уничтожать природу Украины.

Об этом сообщается на ФБ-странице ГСЧС.

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Обращение

"Гибнут животные... Это не последняя причина, почему не стоит поджигать сухую траву и мусор. И для нас каждая жизнь важна (если это, конечно, не орки, которые пришли нас убивать). Все эти ежики, зайчики и птицы не заслуживают того, чтобы сгореть заживо из-за пожара (в отличие от орков). Поэтому посмотрите на них и услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину", – говорится в сообщении ГСЧС.

В другом обращении спасатели предложили украинцам учесть, что сотрудники ГСЧС нынче вынуждены спасать из-под завалов мирных граждан, на дома которых бросают бомбы солдаты Владимира Путина.

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"Так совпало, что война на нашу землю пришла именно в то время, когда граждане начинают хозяйственные работы и отчаянно ведут борьбу с мусором и остатками растительности. К сожалению, мы не можем резко удвоить количество спасателей, часть которых, вместо ликвидации последствий военных действий и спасения, будет вынуждена выезжать на вызовы о горящих кустарниках. Поэтому предлагаем гражданам забыть об этой варварской практике сжигания всего лишнего вместе с зеленым фондом нашей страны", – говорится в заявлении.

Правила от ГСЧС

Не будьте подобны оркам – не сжигайте траву и мусор;

Помогайте спасателям – не подбрасывайте им работы в виде ликвидаций последствий неконтролируемых хозяйственных ритуалов с огнем;

Сообщайте о поджигателях и по возможности проводите превентивные беседы с соседями, пренебрегающими предупреждениями;

Будьте людьми и настоящими патриотами своей Украины и помните, что сейчас любое действие либо приближает, либо отдаляет нашу общую Победу!

Обстановка

В ночь на 19 марта жители Киева уже почувствовали резкий запах гари, который развеялся лишь к полудню. В КГГА предложили на время не выходить на улицу и не открывать окна.

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В ходе обстрела Харькова российскими оккупантами 17 марта погиб пожарный-спасатель Александр Подольский. Его убило осколками, когда он пытался потушить масштабный пожар.

13 марта возгорание было зафиксировано возле украинских населенных пунктов, которые находятся в 30-километровой зоне от границы с Беларусью в Чернобыльской зоне.