"Скажем спасибо медикам": двадцатилетний винничанин три месяца боролся за жизнь в больнице

Юрий из Винницкой области провел в Александровской больнице столицы три месяца – всему виной больное сердце и COVID-19

После трех месяцев, второй семьей Юрия стал медперсонал Александровской больницы. Винницы поблагодарил за спасенную жизнь в рамках национальной кампании Фонда Рината Ахметова "Скажем спасибо медикам".

Три месяца двадцатилетний Юрий из Винницкой области провел в Александровской больнице столицы. Так долго длилась борьба за его жизнь.

Тяжелое течение COVID-19 и больное сердце поставили под угрозу все планы на будущее молодого человека.

"Я думал, что сердце просто не выдержит, думал, что не успею до операции дотянуть ...", – рассказывает Юрий Урсу.

В течение месяца лечения не давало желаемых результатов! С осложнениями от COVID-19 Юрий срочно нуждался сложнейшей операции на сердце. В критическом состоянии пациента забрали в операционную.

"Мы увидели разрушенный аортальный клапан, метральный клапан и трекусмедальный клапан. Мы сделали операцию, все вроде бы хорошо, и вот тут началось самое интересное", – рассказывает Виктор Клюзко, заведующий отделением кардиохирургии Александровской больницы.

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У Юрия резко упала сатурация. А в легких скапливалась жидкость.

"Реаниматолог, чтоб вы понимали, работал всю ночь вместо дыхательного аппарата на мешке Амбу и забирали жидкость. Мы забрали 4,2 литра плазмы", – рассказывает Виктор Клюзко.

Это был очень тяжелый постковидний синдром. Четвертый в мире в то время описанный случай.

Три месяца Юрий провел в больнице. Второй семьей для Юрия стал медперсонал. Поддерживали, кормили, заботились.

Поблагодарил за спасенную жизнь Юрий врачей в рамках национальной кампании Фонда Рината Ахметова "Спасибо медикам".

"Есть такие врачи, у которых руки от Бога. Я просто плакал после операции, когда я проснулся. Он подходит ко мне, обнимает, говорит: "О! мы это сделали!", - рассказывает Юрий.

Оставить слова благодарности можно на онлайн-странице Фонда – и таким образом поддержать работников медицины!

"Если человек, особенно доктор, идет по призванию, любая похвала, когда ты ее слышишь – это очень приятно, конечно. Это тогда определенный смысл жизни", – говорит Виктор Клюзко, заведующий отделением кардиохирургии Александровской больницы.

Ранее сообщалось, что Фонд Рината Ахметова помогает готовить приемных родителей.