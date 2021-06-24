Спасибо за 1/8. Украинцы ответили на мем посла Швеции о выходе в плей-офф

Когда шведы выиграли матч против поляков, посол Швеции написал "Всегда рад помочь", а сегодня под посольством вывесили плакат с благодарностью

После того, как сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг запостил в Сети мэм об этом. Сегодня на него ответили украинцы.

Так, 23 июня посол запостил в Twitter мем о выходе Украины в 1/8 Евро 2020 с группой строителей и подписью "всегда рад помочь" – Украина прошла благодаря тому, что шведы обыграли поляков.

После этого в комментарии пришел посол Польши Бартош Цихоцкий с изображением разгневанного польского футболиста и надписью "улыбается по-польски".

Скриншот из соцсети

А на следующий день на это отреагировали и в Украине. Под посольством Швеции появился баннер с надписью "Спасибо Швеция за 1/8".

Напомним, грандиозно для нашей команды сложились последние матчи в группе Е. Сборная Испании разгромила Словакию (5:0), а шведы обыграли поляков (3:2). Такие результаты означают, что Словакия на третьем месте в этой группе и уступает по дополнительным показателям (разница голов) Украине.

Также отметим, в 1/8 финала Евро-2020 у команды Шевченко есть два варианта соперника – на 99 процентов Украина сыграет со Швецией, победителем группы E.