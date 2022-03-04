Спецназ уничтожил десятки оккупантов в Гостомеле и показал трофеи

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В боях за Гостомель украинские бойцы спецназа при поддержке территориальной обороны за последние двое суток уничтожили более 50 оккупантов, город находится под контролем ВСУ. Захвачена вражеская техника, оружие и документы.
Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны.
"В боях за Гостомель уничтожены по меньшей мере 50 оккупантов из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск). С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, третьего отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления", – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что украинские военные захватили многочисленные трофеи, среди них оружие, военная техника, штабные и личные документы. Захваченное у врага пригодное для использования оружие передано местным группам сопротивления.
При этом у уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книг.
"Город Гостомель находится под контролем украинских войск. Напоминаем, что Гостомель – одно из стратегических пригородов Киева. Бои за контроль над ним ведутся с начала российской агрессии. Здесь находится аэродром, над которым оккупанты стремятся взять контроль с целью высадки десанта и грузов", – отметили в ГУР.
Озвучены общие потери РФ
На девятый день войны России против Украины потери оккупантов превысили 10 тысяч убитых, раненых и пленных, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Также он подтвердил уничтожение минимум одного российского генерала.
"Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, по которым российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды вернутся врагу", — написал Резников.