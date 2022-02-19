Спецоперация "Бросок мангуста": что не так с заявлениями главарей "ЛНДР"

Оказалось, что в "ЛДНР" все было запланировано заранее / Фото: Коллаж: Сегодня

Так называемый "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник записал видео о начале эвакуации граждан оккупированных территорий еще 16 февраля. Об этом сообщил журналист, эксперт iSANS Серж Харитонов в своем Telegram-канале.

"Я выгрузил метаданные видеообращения Пасечника, которое сегодня было опубликовано близким к Кремлю медиахолдингом Life и никаких сомнений не осталось. Всё, что сейчас происходит с российской стороны — это провокация с целью создания сфабрикованного "миграционного кризиса", – написал он.

Также он отметил, что папка, где хранился исходник этого видео, называлась "Бросок мангуста". А подпапка – "ЛИ", что, видимо, означает "Леонид Иванович" (имя и отчество Пасечника – ред.).

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"Бросок мангуста" – обычно так называют тактику ложных выпадов, которые мангуст делает против змеи, вынуждая ее бросаться вперед. Атакуя несколько раз змея выбивается из сил и после этого мангуст наносит решающий удар и впивается в шею пресмыкающегося.

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Видео с аналогичным призывом ранее также опубликовал так называемый "глава" "ЛНР" Денис Пушилин, оно хранилось в непримечательной папке "Adobe Premiere Pro Auto-Save".

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