Спецпропуска для транспорта и более 300 тыс. заболевших: какова ситуация с COVID-19 в Киеве

В столице продолжают бороться с пандемией / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжают выявлять новые случаи коронавируса. За прошлые сутки обнаружили 1234 больных. Ходят слухи, что могут вернуть спецпропуска для транспорта. Сайт "Сегодня" расскажет о последних COVID-новостях.

Данные за сутки в столице

Всего за период пандемии в Киеве 8084 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 326 491.

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Заболели прошедшие сутки:

679 женщин в возрасте от 18 до 97 лет,

492 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,

27 девочек от 3 месяцев до 17 лет,

36 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 1265 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 306 299 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили: в Деснянском районе – 201, в Оболонском – 194 и в Днепровском районе – 174 случая.

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Могут ввести спецпропуска на транспорт

В Киеве утвердили новый порядок работы системы пропусков "Карантин". Ее введут, если эпидемическая ситуация в городе ухудшится. Об этом сообщили в КГГА.

"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – отметил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Введение ограничений зависит от уровня заболеваемости и эпидемических показателей.

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Как работал транспорт в Киеве по спецпропускам раньше

В столице был транспортный коллапс. Киевляне пытались попасть в транспорт по письмам с работы, а также с помощью слез и уговоров.

Пассажиры пробовали пройти в автобус с пропусками, которые действовали в прошлом году. Их не пускали в транспорт.

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