Спецслужбы предупреждают. Как на освобожденных территориях вычислить отставших захватчиков

Некоторые захватчики могли отстать от "своих" / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украинцев просят не расслабляться — в освобожденных городах и селах могут оставаться потерявшиеся россияне. Украинские правоохранители не исключают, что в окрестностях освобожденных городов и сел могут скрываться отставшие от своих формирований одиночные российские военные. Об этом они сообщили сайту "Сегодня".

"Такие случаи до недавнего времени были. Например, известно о скитавшемся экипаже подбитого нашими войсками танка, а это несколько человек", — рассказали нам в одной из спецслужб.

Что делать

По данным СБУ, до сих пор актуальны и действуют рекомендации для гражданских, которые могут столкнуться с отставшими от своих войск российскими военными.

Реклама

В спецслужбе призвали обращать внимание на подозрительных лиц, если последние имеют выраженный российский акцент, не ориентируются на местности, просят мобильный телефон для совершения звонка.

Как уточняют военные эксперты, последствиями любой войны было, есть и будет то, что в окрестностях освобожденных населенных пунктов могут оставаться одиночные солдаты противника.

"Совершаются и отступления, и наступления, обстоятельства, из-за которых одиночные солдаты противника не ушли вместе со своими войсками, могут быть разными. При этом гражданским лицам, которые обнаружили такого военного, следует вести себя крайне аккуратно – военный может быть вооружен, агрессивен", — говорит военный эксперт Игорь Романенко.

Читайте также: