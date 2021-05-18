Спроси у доктора: врач предупредил, что детям угрожает опасный постковидный синдром

Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Сергей Крамарев рассказал о последствиях COVID-19 для детей

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Температура, кашель и утомляемость – три самых частых симптома COVID-19 у ребенка. Дети переносят болезнь гораздо легче, чем взрослые. Но врачи сталкиваются с опасным синдромом, который может поразить ребенка даже через месяц после выздоровления.

Об этом в рамках проекта "Спроси у доктора", организованного Фондом Рината Ахметова, рассказал Сергей Крамарев, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. Богомольца.

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Профессора, как и его коллег во всем мире, беспокоят осложнения после болезни.

Одна из подобных "ковидних аномалий" – детский мультисистемный воспалительный синдром.

"Считается, что вирус полностью не уходит. Да, этот синдром возникает чаще всего не в остром периоде, а через 2-4 недели после якобы выздоровления ребенка. Два, три, а то и четыре различных органа могут поражаться при этом синдроме, и дети, вообще-то очень тяжело переносят", – говорит Сергей Крамарев.

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Иногда у детей происходят инсульты, инфаркты, поскольку вирус поражает сосуды. Не щадит COVID-19 и нервную систему.

Ради здоровья ребенка и спокойствия родителей инфекционист рекомендует даже в случае бессимптомной болезни находиться под постоянным наблюдением педиатра.

Ранее сообщалось, что Фонд Рината Ахметова построил новую кислородную станцию для COVID-больных.