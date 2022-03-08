Срочно нужна помощь: города и села на Киевщине отрезаны от мира из-за войны (список)

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В Киевской области ряд населенных пунктов из-за боевых действий оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств.

Об этом в Facebook пишет неравнодушный интернет-предприниматель Александр Зильберман и публикует список пострадавших населенных пунктов.

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По его словам, в коридоре нуждаются такие города и поселки: Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи, Демидов.

"Требуется срочная помощь с продуктами и лекарствами. Села полностью оторваны от мира. У них нет пищи и лекарств, света и воды. Помогите, постите все, кто может сейчас... Копируйте и делайте репост, люди очень просят помощи", – написал Зильберман.

Самые опасные направления в Киевской области

В настоящее время враг концентрирует все свои силы на окружении Киева, а также крупных городов. Наиболее неспокойно в Киевской области. Уже пострадали Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, оккупант таким образом подбирается к столице.

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Наиболее опасные направления в Киевской области: