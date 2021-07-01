Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19. Когда ждать

Соединенные Штаты предоставят через механизм COVAX 2 млн доз вакцины Moderna, также ожидаются препараты других производителей

Соединенные Штаты передадут Украине 2 млн доз вакцины Moderna в рамках глобального механизма COVAX в июле. Кроме того, Украина в этом же месяце получит около 6 млн доз препаратов других производителей.

Об этом рассказал на встрече с журналистами глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Министр рассказал, что о поставке этой вакцины президент Украины Владимир Зеленский договорился во время переговоров с главой Белого дома Джо Байденом.

"Мы договорились с США – они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом", – сказал Ляшко.

Он добавил, что Соединенные Штаты предоставят вакцину через механизм COVAX, через который и были оформлены все документы.

Какие вакцины ждут в Украине

По словам Ляшко, до конца лета Украина получит в общей сложности по меньшей мере 9 миллионов доз вакцин, и 8 миллионов из них должны прибыть в июле.

"В июле приедет 5,32 млн доз CoronaVac – это по дополнительному контракту, который уже подписан. Еще 2 миллиона доз вакцины Moderna ожидается по COVAX от США. Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но также как минимум миллион", – заявил министр.

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Он добавил, что Минздрав также по-прежнему надеется на возобновление поставок 1,5 миллиона доз вакцины CoviShield от SII.

Кроме того, Украине обещают поставить 4 миллиона доз препарата Novavax, которые по контракту SII обязан поставить в августе.

Напомним, по последним данным, темпы вакцинации от COVID-19 в Украине увеличились более чем в пять раз – за последние сутки было вакцинировано почти 100 тысяч человек.

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