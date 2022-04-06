США передали Украине модульные дома для временного проживания (фото)

В домах смогут жить переселенцы/Фото: коллаж: "Сегодня"
Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки во время визита на Закарпатье передал 18 модульных домов для временного проживания. Их отправят в Киевскую область.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.
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Модульные дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период.
По словам Патаки, в США такие конструкции использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф. Кроме того, бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.
Переселенцам в Киеве передали очередную партию продуктовых наборов
В Киев продолжают передавать гуманитарную помощь. Фонд Рината Ахметова направил на поддержку переселенцев еще 2000 продуктовых наборов.
Пищевые продукты переслали в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания. Оттуда необходимое передадут переселенцам, выехавшим с горячих точек Киевской области. В первую очередь это старики, люди с инвалидностью, многодетные семьи и семьи, оставшиеся без кормильца или доходов из-за войны.
В состав наборов вошли следующие продукты:
- сгущенное молоко;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- консервированное тушеное мясо.