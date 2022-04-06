США передали Украине модульные дома для временного проживания (фото)

В домах смогут жить переселенцы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки во время визита на Закарпатье передал 18 модульных домов для временного проживания. Их отправят в Киевскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

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Модульные дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период.

По словам Патаки, в США такие конструкции использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф. Кроме того, бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.

Дома имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период/Фото: Закарпатская ОВА

Дома монтируются в считанные минуты/Фото: Закарпатская ОВА

18 домов доставят в Киевскую область/Фото: Закарпатская ОВА

Переселенцам в Киеве передали очередную партию продуктовых наборов

В Киев продолжают передавать гуманитарную помощь. Фонд Рината Ахметова направил на поддержку переселенцев еще 2000 продуктовых наборов.

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Пищевые продукты переслали в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания. Оттуда необходимое передадут переселенцам, выехавшим с горячих точек Киевской области. В первую очередь это старики, люди с инвалидностью, многодетные семьи и семьи, оставшиеся без кормильца или доходов из-за войны.