Путин вышел из себя на пресс-конференции – о чем его спросили и при чем тут Украина

По его словам, Янукович "согласился со всеми требованиями оппозиции и был готов объявить новые выборы"

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Соединенные Штаты якобы поддержали "государственный переворот" в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос о непредсказуемости внешней политики РФ и готов ли Путин отказаться от этой непредсказуемости.

Президент РФ начал обвинять в непредсказуемости политики США. Одним из таких примеров Путин считает поддержку Вашингтоном Революции достоинства.

"Что стабильного в поддержке государственного переворота в Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции? Он готов был, по сути, отойти от власти и через месяца три объявить новые выборы. Нет, надо было осуществить кровавый госпереворот", – сказал Путин.

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По его словам, "кровавый госпереворот" привел к "известным последствиям – Юго-восток и Крым затем".

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"И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо?!" – возмущенно почти выкрикнул президент РФ.

При этом он назвал Байдена очень конструктивным и взвешенным человеком.

"Он вспоминал о своей семье, о чем мама с ним говорила… Это такие важные вещи. Они не имеют вроде бы прямого отношения к делу, но тем не менее… показывают качество его моральных ценностей. Это все достаточно привлекательно", – сказал президент РФ.

Путин заявил, что ему кажется, что они с Байденом "в целом говорили на одном языке".

"Но это не значит, что мы должны заглядывать друг другу в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Мы защищаем интересы наших стран, народов. И эти отношения всегда прежде всего носят прагматический характер", – сказал Путин.

Напомним, президенты США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели встречу в Женеве (Швейцария). Телеканал "Украина 24" вел марафон: в студии выступали известные гости, а наши корреспонденты включались из Женевы и США.

Также сообщалось, что Кремль опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что США и РФ запустят диалог о стратегической стабильности.