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США предлагают Зеленскому убежище, президент отказывается – Washington Post

Татьяна Очеретяная
26 февраля, 05:45
Президенту Украины предлагают уехать из столицы, чтобы находиться в безопасности – Зеленский отказался

США предлагают убежище Зеленскому / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство США готово эвакуировать из Киева президента Украины Владимира Зеленского при необходимости, но глава страны отказался.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники

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Как пишет СМИ, "по словам американских и украинских официальных лиц, правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы избежать захвата или убийства наступающими российскими войсками. Но пока президент отказался уезжать".

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