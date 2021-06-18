США приостановили пакет военной помощи Украине – СМИ

Соединенные Штаты временно приостановили предоставление Украине пакета военной помощи на сумму 100 млн долларов, в который входит летальное оружие.
Об этом пишет Politico.
Из-за наращиваний российских войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму Совет национальной безопасности США поручил составить пакет военной помощи. Ожидалось, что арсенал украинской армии будет пополнен контрбатарейными радарами, средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оборудованием для защищенной связи и эвакуации раненых с поля боя.
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Однако представители Совета национальной безопасности отложили рассмотрение этого вопроса после того, как "Россия объявила о сокращении войск, дислоцированных рядом с Украиной".
Также по информации источников, это связано и со встречей президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая была накануне.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн. долларов.
Напомним, что в марте речь шла только о выделении только 125 млн долларов.
Также мы сообщали, что условием для выделения средств было достижение достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в Украине.
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