США против "Северного потока – 2" и вакцинация украинцев в Польше – главные новости за ночь

Вашингтон по-прежнему обещает принимать меры против российского газопровода, а в Польше успешно прививаются тысячи украинцев – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Санкции США против "Северного потока – 2"

США продолжат принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2", заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Главная цель Вашингтона в этом вопросе – помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

Вакцинация украинцев в Польше

Украинцев, приезжающих в Польшу на работу или учебу, бесплатно прививают от коронавируса. В мобильных центрах вакцинации на границе есть все признанные Евросоюзом вакцины – Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca и Moderna – и вакцинирующиеся могут сами выбирать, чем им прививаться.

"Обновленный дизайн" формы российской сборной от украинца

На фоне истерической реакции, которую вызвал в Кремле и в пропагандистских СМИ новый дизайн формы украинской сборной по футболу, российским футболистам тоже предложили обновить форму перед Евро-2020. Украинский предприниматель опубликовал фото с "новым дизайном", идеально подходящим для российской сборной.

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Место встречи Байдена и Путина

Соединенные Штаты и Россия наконец окончательно согласовали место проведения встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, запланированной на 16 июня. Ее перенесли из отеля InterContinental, о котором говорили изначально, на старинную виллу La Grange. Новости "Сегодня" разузнали, чем интересна эта вилла и как на ней готовятся к саммиту.

Арест блогера в России

Популярного российского видеоблогера Юрия Хованского, который накануне был задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в оправдании терроризма, арестовали на два месяца. Ранее блогера задержали за исполнение в интернете песни с признаками "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", а также публичное оправдание терроризма и его пропаганду.

О чем говорили 10 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: