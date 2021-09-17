США ввели санкции против "Аль-Каиды", а на Кубе начнут прививать детей от COVID-19 – главные новости за ночь

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На Кубе начнут делать прививки против коронавируса детям

Вакцинация против COVID-19 для детей от двух до десяти лет стартовала на Кубе. Власти считают, что такие меры позволят обуздать распространение варианта коронавируса "Дельта" в стране.

США ввели санкции против пяти членов "Аль-Каиды"

В отношении 5 человек – сторонников "Аль-Каиды" из Турции – Соединенные Штаты ввели санкции. По словам директора Управления по контролю за иностранными активами Андреа Ґаки, санкции "подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов борьбе с финансированием" Аль-Каиды".

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В "Слуге народа" назвали возможного кандидата на довыборы в Раду

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом в народные депутаты на 184-м избирательном округе. Им может стать глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь.

В смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев

В результате ДТП в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши погибли двое граждан Украины. а дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин,