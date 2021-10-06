Стали известны имена 159 палачей, которые расстреливали евреев в Бабьем Яру

Убийством занимались люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем/Коллаж: Сегодня

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал имена нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру в Киеве осенью 1941 года. Накануне Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

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"В течение 80 лет, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступники так и не были осуждены. Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о страшной трагедии. И к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра выпустил первую часть обширного исследования о тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда только за два дня в Бабьем Яру расстреляли по меньшей мере 33 771 человека", — говорится в сообщении.

Детали трагедии

Командиры нацистских подразделений, которые убивали евреев, хорошо известны историкам. Однако новая информация мемориального центра подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, которые убивали евреев, женщин и детей, молодых и стариков в Бабьем Яру.

Несмотря на признания, доказательства и показания, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, которые совершили убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления. Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу.

Чем занималась рабочая группа

Рабочая группа установила не только факт, что сотни немецких солдат, полицейских личного состава СС были причастны к расстрелам в Бабьем Яру, но и открыла миру имена нацистов, которые участвовали в убийствах.

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Кто убивал

Это были люди со всей Германии и других стран, находившиеся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Некоторые были образованными, другие — нет. Среди них — инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили страшную расправу, дали показания на суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых.

Имена преступников

Густав Абеска, 28 лет, родился в Гибау.

Хорст Адриан, 31 год, родился в Готе.

Освальд Альтендорф, 33 года, родился в Штеттине (сегодня Щецин).

Отто Огюстен, 35 лет, родился в Ратшедорфи.

Густав Ацподиен, 34 года, родился в Фишгаузени.

Вильгельм Байер, 37 лет, родился в Трибшици.

Франц Барт, 34 года, родился в Паредли.

Бернхард Бартник, 29 лет.

Юлиус Бауэр, 31 год, родился в Нюрнберге.

Франц Бемель, 28 лет, родился в Вильсдорф.

Петер Беренс, 39 лет, родился в Вильстери.

Вернер Беллман, 25 лет, родился в Дрездене.

Алоис Беранек, 28 лет, родился в Лудици.

Герман Берентсен, 27 лет.

Мартин Бессер, 49 лет, родился в Фойгцдорфе.

Георг Бидерманн, 35 лет, родился в Берлине.

Блобель, 47 лет, родился в Потсдаме.

Эрнст Борде, 37 лет, родился в Шюттенице.

Артур Босс, 33 года, родился в Петерстале.

Вальтер Бостельман, 28 лет, родился в Гамбурге.

Вальтер Бетель, 33 года, родился в Келлингузене.

Иоганн Бройн, 30 лет, родился в Гальгенгофе.

Вильгельм Бруннер, 37 лет, родился в Шенвальде.

Эрих Бурдеска, 27 лет, родился в Ротгаузене.

Куно Калсен, 29 лет, родился в Вилстере.

Эрнст Конс, 37 лет, родился в Мюнхене.

Уго Доля, 39 лет, Ауерн.

Герберт Дегенгардт, 32 года, родился в Табарке.

Ганс Девок, 37 лет, родился в Билине.

Герман Данкер, 28 лет, родился в Гамбурге.

Курт Эберхард, 67 лет, родился в Ротвейле.

Рудольф Айзеле, 34 года, родился в Дюдероде.

Иоганн Эрнст, 31 год, родился в Миндене.

Карл Ешлер, 38 лет, родился в Тетшени.

Вильгельм Фаренкрог, 35 лет, родился в Васбуге.

Вильгельм Фишедик, 28 лет, родился в Раде.

Фриц Форберг, 36 лет, родился в Бранд-Ербисдорфе.

Генрих Фанк, 33 года, родился в Бремене.

Макс Галле, 28 лет, родился в Хайде.

Эдмунд Гартнер, 39 лет, родился в Габлонце.

Эрих Гослар, 26 лет.

Бернхард Графхорст, 28 лет, родился в Нордвальде.

Вальтер Гроссманн, 28 лет, родился в Райхенберзи.

Эгон Грюбл, 28 лет, родился в Флохау.

Франц Галле, 33 года, родился в Дессау.

Генрих Ганнибал, 51 год, родился в Золингене.

Курт Ганс, 30 лет, родился в городе Бармен.

Август Хефнер, 29 лет, родился в Меллингене.

Георг Ган, 45 лет, родился в Берлине.

Эрих Хартманн, 30 лет, родился в Шафбрюкке.

Отто Гауптман, 29 лет, родился в Велнс-Шлосс.

Эрих Гайдборн, 32 года, родился в Берлине.

Эрих Гайтманн, 32 года, родился в Гамбурге.

Хайнц Геленбройх, 35 лет, родился в Дюссельдорфе.

Карл Геннике, 31 год, родился в Эрфурте.

Вилли Герман, 30 лет, родился в Ландсберге.

Курт Гикфанг, 33 года, родился в Гайгендорфе.

Руперт Гирш, 38 лет, родился в Унтеррайхенау.

Вальтер Хофманн, 36 лет, родился во Франкфурте-на-Майне.

Вильгельм Холле, 36 лет, родился в Бруксе.

Георг Госби, 20 лет, родился в Гамбурге.

Фриц Гефер, 30 лет, родился в Шенеберге.

Генрих Гун, 37 лет, родился в Ганновере.

Антон Хюбнер, 33 года, родился в Райхенберге.

Ганс Гюттль, 36 лет, родился в Кенигсберге.

Адольф Янссен, 25 лет, родился в городе Гьор-Гренцгаузен.

Адольф Джелу, 50 лет, родился в Гаггенау.

Фридрих Джекельня, 46 лет, родился в Горнберге.

Эдгар Йенчке, 27 лет, родился в Ной-Уллерсдорфе.

Вильгельм Кайзер, 34 года.

Альберт Кеметр, 30 лет, родился в Регенсбурге.

Ричард Керл, 35 лет, родился в Шонингене.

Йозеф Климт, 28 лет, родился в Друсе.

Курт Найгге, 43 года, родился в Брауншвейге.

Иоганн Коллер, 30 лет, родился в Вахенцелле.

Алоис Кельдорфер, 36 лет, родился в Вене.

Герберт Крамер, 31 год, родился в Берлине.

Энгельберта Кройцер, 26 лет, родился в Вюрцбурге.

Ганс-Вальтер Кригер, 31 год, родился в Берлине.

Генрих Крон, 29 лет, родился в Пиннеберге.

Питер Крегер, 29 лет, родился в Риге.

Вальтер Крумме, 34 года, родился в Миндене.

Герман Ласс, 32 года, родился в Висмаре.

Антон Лауэр, 38 лет, родился в Нойнкирхен.

Эрнст Ленгардт, 37 лет, родился в Аусизи.

Георг Ляйхтман, 25 лет, родился в Тошендорфе.

Мартин Либер, 36 лет, родился в Грунау.

Эдуард Лифка, 27 лет, родился в Шаари.

Эдгар Линд, 25 лет, родился в Катаринентале (Россия).

Герберт Лоос, 38 лет, родился в Дрездене.

Отто Лоос, 28 лет, родился в Катаринаберге.

Франц Лоренц, 29 лет, родился в Паршници.

Иоганнес Люшен, 29 лет, родился в Варденбурге.

Герберт Май, 31 год, родился в Герлиц.

Вильгельм Маст, 37 лет, родился в Ганновере.

Франц Маркс, 29 лет, родился в Карлсдорфе.

Рудольф Массел, 28 лет, родился в Пушвице.

Пауль Матисик, 35 лет, родился в Бохуме.

Людвиг Мореро, 27 лет, родился в Нюрнберге.

Отто Мейер, 27 лет, родился в Гарбурге.

Герман Мельманн, 27 лет, родился в Альтшермбеке.

Альфред Мюллер, 43 года.

Генрих Мюллер, 30 лет, родился в Филипсдорфе.

Йозеф Нич, 32 года, родился в Бруксе.

Эмиль Носвиц, 36 лет, родился в Габлонци.

Феликс Обермайер, 30 лет, родился в Вурмансквике.

Ганс фон Обстфельдер, 55 лет, родился в Штайнбах-Галленберзи.

Эвальд Патровський, 28 лет, родился в Своетине.

Антон Пауэль, 40 лет, родился в Эулате.

Генрих Пайкерт, 28 лет, родился в Бремерхафене.

Георг Пфарркирхер, 39 лет, Аугсбург.

Вальтер Плехов, 31 год, родился в Берлине.

Франц Покорны, 34 года, родился в Каун.

Альбин Пова, 28 лет, родился в Лушиця.

Лиенгард Пухта, 30 лет, родился в Гарбурге.

Фридрих Пушманн, 31 год, родился в Альтгабендорфе.

Вильгельм Пюшль, 33 года, родился в Бруксе.

Альфред фон Путткаммер, 59 лет, родился в Ягов.

Вальдемар фон Радецкий, 31 год, родился в Москве (Россия).

Отто Раш, 49 лет, родился в Фридрихсру.

Вальтер фон Райхенау, 56 лет, родился в Карлсруэ.

Фридрих Ридель, 31 год, родился в Ганновере.

Отто Ридель, 27 лет, родился в Готшдорфи.

Александр Рисли, 33 года, родился в Ганновере.

Франц Рошер, 28 лет, родился в Шмидеберге.

Рене Розенбауер, 52 года, родился в Нюрнберге.

Рудольф Рувель, 31 год, родился в Берлине.

Йозеф Рьодиг, 28 лет, родился в городе Стидра.

Отто Шахтшнайдер, 27 лет, родился в Гамбурге.

Курт Шедель, 32 года, родился в Глаухове.

Фридрих Шен, 32 года, родился в Петларнбранде.

Иоганнес Шейбмайр, 26 лет, родился в Карлсруэ.

Роберт Шиндлер, 27 лет, родился в Кунцендорфе.

Гериберт Шлаг, 37 лет, родился в Клоцше.

Отто Шлютер, 31 год, родился в Гамбурге.

Йозеф Шмидт, 34 года, родился в Бухау.

Отто Шмидт, 52 года, родился в Бирклари.

Генрих Шнайдер, 37 лет, родился в Бергесгрюни.

Рудольф Шелер, 33 года, родился в Хемнице.

Венцель Шеттнер, 41 год, родился в Альтзаттеле.

Адольф Шуберт, 28 лет, родился в Гербнице.

Кристиан Шульте, 29 лет, родился в Киле.

Густав Зэнц, 36 лет, родился в Райхенберге.

Макс Штайнгойзер, 52 года, родился в городе Герен.

Эрнст Штайнке, 27 лет, родился в Ноймюнстере.

Йозеф Суханек, 32 года, родился в Витковице.

Франц Траутцль, 37 лет, родился в Дуксе.

Виктор Трилл, 36 лет, родился в Брюнне (Брно).

Август Ульрих, 46 лет, родился в Киле.

Франц Унсельд, 27 лет, родился в Лопгайме.

Хайнц Фогель, 20 лет, родился в Зигмар-Штельцендорфе.

Франц Валлер, 36 лет, родился в Бишофтейнице.

Фердинанд Вальш, 39 лет, родился в Штангендорфе.

Карл Уандер, 40 лет.

Курт Вернер, 28 лет, родился в Хильдесхайме.

Арнольд Вихерт, 24 года.

Виктор Витон, 31 год, родился в Берлине.

Пауль Верцбергер, 33 года, родился в Бенсгаузене.

Ганс Зентграф, 30 лет, родился в Берлине.

Фридрих Зиквольф, 48 лет, родился в Байройте.

Ричард Зинка, 37 лет, родился в городе Дукс.

Трагедия в Бабьем Яру

По информации Википедии, во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных; евреев и цыган — по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, подпольщиков, членов Организации украинских националистов (преимущественно членов ОУН-м), заложников, "саботажников", нарушителей комендантского часа и других. Только за два дня в сентябре 1941 года там расстреляли почти 34 000 евреев.

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