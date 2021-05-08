Сталин, российские флаги и "путлер-югенд": как в оккупированных Крыму и Донецке отмечают 8 мая (фото)

Лишь в Донецке на мероприятия приуроченные ко Дню памяти и примирения пришли более шести тысяч человек

Фото ДАН

В субботу, 8 мая, День памяти и примирения, погибших во Второй мировой войне чтили не только в столице или крупных украинских городах, а и на неподконтрольной территории Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

Донецк

В оккупированном Донецке памятные мероприятия прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила" накануне Дня Победы.

Сепаратистские СМИ пишут, что на мероприятия ко Дню памяти и примирения пришли около 6000 человек. Во время панихиды по погибшим в боях за Саур-Могилу возложили цветы к стеле с именами павших и почтили защитников минутой молчания.

На мероприятиях присутствовал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, российский депутат Госдумы Казбек Тайсан и другие.

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Крым

Как чтили память погибших во Второй мировой войне в оккупированном Россией Крыму показали несколькими показательными фото из детского милитари-центра "Артек".

"Привели к присяге на верность рейху и зачислили в "путлер-югенд". Оккупирован Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина. Точнее просто пушечного м...са ", – написал офицер ВСУ Анатолий Штефан-Штирлиц

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украинывозложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы.