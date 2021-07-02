Версія українською
$ 27,38
32,52

Сталкеров в Чернобыле будут жестко наказывать: что ждет нарушителей

2 июля, 15:04

Сергей Мартынец

Сейчас за незаконное проникновение в зону отчуждения штраф всего 400-500 гривен, а последствия из-за нарушителей могут быть очень печальные

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4156 относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне.

Почему необходимо усилить наказание?

В правительстве отмечают, что в последнее время в зоне отчуждения участились случаи незаконного проникновения. Одна из причин – мягкость наказания за совершение этих действий.

Кроме того, одним из факторов возникновения многочисленных масштабных пожаров в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения может быть именно незаконное проникновение в эти зоны и дальнейшее пребывание таких лиц в них. Пожары в указанных зонах могут привести к возникновению угрозы жизни или здоровью населения не только прилегающих территорий, а и соседних государств, а также нанести значительный материальный ущерб.

Также из зоны отчуждения вывозятся в другие регионы продукты питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, у которых зашкаливает уровень радиации.

Реклама

Какое наказание предлагает новый законопроект

Депутаты предлагают признать криминальным проступком проникновение в зону отчуждения и зону безусловного отселения без законного разрешения или самовольное поселение в этой зоне, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.

Отметим, в последние годы в Чернобыле регулярно вспыхивали масштабные пожары, а последний из них в апреле 2020 года остановили прямо на подступах к ЧАЭС. Как рассказывал нам начальник украинского НИИ гражданской защиты Виталий Кропивницкий, нарушители поджигают, чтобы посмотреть, как "красиво" горит.

Смотрите также в нашем сюжете о самых важных событиях, которые произошли в Украине:

Новости на эту же тему:
штрафы Верховная Рада Чернобыль сталкер зона отчуждения законопроект

Источник: Сегодня

Реклама