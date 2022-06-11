Статус кандидата в члены ЕС поможет Украине разорвать цепь войны с РФ – Кондратюк

Елена Кондратюк считает, что статус кандидата в ЕС выведет Украину из зоны влияния РФ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз поможет разорвать цепь войны с Россией и приблизить Украину к ее стратегической цели – быть членом Европейского Союза и НАТО.

Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Реклама

"Сейчас уникальный исторический момент. И перед Украиной стоит чрезвычайно амбициозная цель, мне кажется, – получить статус кандидата в члены ЕС уже в июне на саммите Европейского Союза", – сказала она.

Кондратюк уверена, что это решение поможет разорвать цепь войны с Российской Федерацией.

"Это реальная возможность разорвать цепь войны с Российской Федерацией и приблизить Украину к ее стратегической цели – быть членом Европейского Союза и НАТО. Более того, вырвать именно Европейскому Союзу именно Украину из "серой зоны" влияния Российской Федерации", – подчеркнула она.

По мнению вице-спикера, это покажет реальное единение стран Европейского Союза в поддержке Украины и не даст Путину никакого шанса на победу.

Елена Кондратюк отметила, что по опросу "Евробарометра", 66% европейцев поддерживают членство Украины в Европейском Союзе, а 71% считает, что Украина является частью европейской семьи.

Реклама