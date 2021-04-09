Стерненко отпустили под домашний арест

Одесский апелляционный суд смягчил меру пресечения для Сергея Стерненко и Руслана Демчука, который тоже проходил по делу как обвиняемый. Их отправили под круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение было принято в рамках рассмотрения апелляции на приговор Приморского райсуда Одессы. Их обязали также сдать загранпаспорта.

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Как сообщал сайт "Сегодня", суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.