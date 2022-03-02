"Стоять уже не будет": в Конотопе оккупантов встретили "ведьмы" (видео)

Конотоп (Сумская область) 2 марта оказался одной из горячих точек в Украине, куда 24 февраля вторглась армия российского диктатора Владимира Путина. Здесь безоружные украинцы не только попытались живым щитом стать на защиту свогое города, но и прибегли к методам, еще в свое время описанным украинским писателем Григорием Квиткой-Основьяненко.

Конотопские ведьмы вышла на тропу войны

Местные женщины честно предупредили оккупантов, что после вторжения в нашу страну они могут дальше не рассчитывать на интимные отношения.

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"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина – ведьма. У тебя завтра ... стоять уже не будет", – предупредили украинки.

Обстановка в городе