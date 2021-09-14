Страна тонет в хламе: почему не сортируем мусор и кто должен это изменить

Завод по переработке мусора. Коллаж "Сегодня"

Бахилы из зонтиков и канализационные люки из полиэтиленовых пакетов – в Украине дают вторую жизнь отходам, но перерабатываем мизер из того, что выбрасываем. Страна может утонуть в хламе.

Почему не перерабатываем все и кто должен это изменить, выясняли новости "Сегодня".

Вторая жизнь вещей

Даже сломанный зонт может получить новую жизнь – металлический каркас идет на металлолом, а текстиль пойдет на пошив водонепроницаемых и многоразовых бахил. Но нужно тщательно разделить материалы. Ежемесячно на станцию сортировки приносят с полсотни сломанных зонтиков. На бахилы раздирают только те, которые имеют яркий принт.

А в Броварах вторую жизнь дают пакетам и упаковке. Полиэтилен, который собрали у людей – сортируют по цвету и плотности. Далее измельчают и моют.

Чистые и сухие кусочки пленки переплавляют и измельчают в гранулы. Темные получают из разноцветного полиэтилена. Впоследствии из них выплавят пакеты для мусора или пластиковые люки. Они достаточно дешевые. Белые гранулы – дороже.

"Повторно используется для той же упаковки оконных профилей, любые белые пакеты любой торговой марки", – говорят на перерабатывающем предприятии.

Отдельно компания сортирует еще и стекло, алюминиевые банки, разный пластик и бумагу.

"Мы бумагу собираем – это 800 тонн в месяц. Это 1500 деревьев, которые сегодня сохраняем мы, наша компания, не даем спилить. Для того, чтобы повторно использовалась та же бумага", – говорит генеральный директор компании по переработке твердых бытовых отходов Леонид Черепейник.

Кто должен изменить ситуацию

Но все это скорее исключение, чем правило. Потому что по всей стране перерабатывают только шесть процентов мусора. Остальное годами гниет на полигонах. Эксперты говорят – в стране нет никаких стимулов использовать отходы повторно. Изменить это должны депутаты и Министерство защиты окружающей среды.

"В Украине, к сожалению, годами не решается эта проблема. Задача государства в лице законодателей в части исполнительного органа власти – министерства, создать такой государственный заказ на города без полигонов", – уверяет президент профессиональной Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Новые заводы по переработке мусора появятся только, если бизнесмены, которые будут их строить, получат гарантию, что мусор к ним доедет.

"Это требование сможет быть реализовано через законопроект 2207-1-р, так как вводится такой региональный план управления отходами. Фактически мы будем понимать, где этот мусор убирают и дальше куда этот мусор едет. Согласно инвестору будет гарантировано, что весь мусор будет направлен к нему", – говорит замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Закон в парламенте лежит уже больше года. Депутаты его принимать не спешат, и министерство окружающей среды не настаивает.