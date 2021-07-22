Страны Балтии против "Северного потока – 2": не нужно договариваться за спинами партнеров

Политики Эстонии и Литвы сделали резкие заявления в адрес США и ФРГ. Они предлагают дать Киеву план вступления в НАТО

Постепенно Украина приобретает все больше союзников в вопросе блокировки работы российского газопровода "Северный поток – 2". Сегодня политики двух стан Балтии резко высказались по поводу запуска трубопровода.

По словам депутата парламента Эстонии, договоренность между Байденом и Меркель не их личное дело, поскольку затрагивает интересы безопасности и других стран Европы. А глава МИД Литвы надеется, что у Запада еще остались рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от находящегося в стадии завершения проекта.

В Эстонии считают сделку критической ошибкой Запада

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в нескольких твиттах раскритиковал соглашение между США и Германией по газопроводу "Северный поток 2".

"Запуск не только #NordStream2, но и #NordStream2 было, есть и будет критической ошибкой Запада. Это приведет к дальнейшей милитаризации (со стороны России) Балтийского моря, росту геополитических аппетитов Кремля и кое-где поможет коррумпированным западным лидерам", – написал Михкельсон на своей странице в Твиттере.

В следующем своем твитте эстонский политик отметил, что "угроза пальчиком в сторону России из-за Украины слабее, чем гарантии безопасности, предусмотренные Будапештским меморандумом 1994 года".

По словам Михкельсона, он обсуждал со своими литовскими и латвийскими коллегами возможный совместный ответ на меморандум президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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"Самое главное, чего не хватает в меморандуме – это расширения и укрепления демократического пространства ценностей и союзников. США и Германия договорились между собой о чем-то, что затрагивает интересы безопасности союзников", – считает Михкельсон.

В Литве предлагают добиться для Украины максимальной выгоды

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2". Он надеется, что у Запада еще остались рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от находящегося в стадии завершения проекта. А в качестве компенсации было бы неплохо, по его мнению, дать Украине план действий по членству в НАТО, который ей был обещан 13 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте.

Об этом сообщает агентство Delfi.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить... Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины. Вместо плана по членству они получают Nord Stream 2. Я бы сказал, так себе обмен", – заявил Ландсбергис журналистам в Вильнюсе.

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Литовский министр уверен, что российский президент Владимир Путин одержал "огромную победу", а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену". При этом именно Берлин берет на себя ответственность за то, как Москва будет выполнять новую договоренность.

"Мы знаем, сколько договоров Россия не выполняет уже сейчас. Тот же нефтепровод "Дружба" в Литву "испортился" и все. Точно так же "испортится" какой-нибудь газопровод в Украину", – сказал Ландсбергис.

Напомним, что Европейская комиссия готова поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Польша со своей стороны продолжает высказывать недовольство сделкой США и Германии по "Северному потоку – 2", которая произошла за спиной всех остальных европейских партнеров.