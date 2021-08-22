Страшный сон Путина – армия США на Крещатике. Как прошла финальная репетиция парада (фото, видео)

В Киеве 22 августа прошла генеральная репетиция парада / коллаж "Сегодня"
В Киеве в воскресенье прошла третья, генеральная, репетиция праздничного парада ко Дню Независимости, которая продолжалась три часа. От предыдущих двух сегодняшняя отличалась тем, что участники были в парадной форме и в ней помимо украинцев принимали участие военнослужащие из стран-союзниц. Мы собрали самые яркие кадры сегодняшней репетиции.
Маршируют, да не так
В частности уже 22 августа самый страшный сон президента соседней страны-оккупанта Владимира Путина стал явью – по Крещатику прошла колонна военных из Соединенных Штатов.
Были также военнослужащие из Канады. Кстати, украинские военные прямо на репетиции наградили иностранных военных за участие в параде.
Приехали поздравить украинцев и союзники из Великобритании и Швеции.
Стоит отметить, что марш иностранцев отличается от украинского, они, к примеру, быстрее поднимают руки в ходе марширования. Эти и другие моменты смотрите на видео "Сегодня".
Корреспондент "Сегодня" пообщался участником парада из Чехии, который отметил масштабы запланированного мероприятия и пожаловался на изматывающую репетицию.
"Мне очень понравилась сегодняшняя тренировка. Она, конечно, очень сильно выматывает наших военных. Это очень долгий процесс. Но мы воодушлены вашей техникой и масштабами каждого вашего подразделения", – сказал чешский военнослужащий Девид Новачек.
Иностранные военные были и в составе праздничного оркестра. Кстати, на параде прозвучит 9-я симфония Бетховена.
На параде также была представлена военная техника союзников Украины.
Романтика и не только
Что касается украинских участников репетиции парада, то в ней сегодня снова принимали участие курсантки, но уже в парадной форме и не в берцах, как на прошлых репетициях, а в туфлях. Некоторые – в тех самых "скандальных" с каблуками.
Также отрепетировала свой марш по Крещатику колонна Военно-морских сил Украины.
Были на сегодняшней репетиции и романтические моменты. Одного из участников парада трогательно обнимала девушка.
К сожалению, не обошлось и без неприятностей. Во время построения за мгновение до марша одному из украинских военных стало плохо – он поднял руку и к нему быстро подбежали и под руки вывели из строя.
Напомним, праздничный парад 24 августа в этом году посвящен 30-летию независимости Украины. В нем примут участие более 300 единиц техники, а также около сотни самолетов и вертолетов. Впервые пройдут пешие расчеты кинологов с собаками.
Как прошли первая и вторая репетиции праздничного парада ко Дню Независимости Украины, читайте и смотрите в наших репортажах с Крещатика.
Мы также писали, что во время одной из репетиций парада к 30-летию независимости Украины столичный водитель намеренно наехал на патрульного, который перекрывал дорогу.
Кстати, в Виннице по случаю Дня Независимости Украины 24 августа пройдет фестиваль, концерт и Марш защитников.