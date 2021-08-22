Страшный сон Путина – армия США на Крещатике. Как прошла финальная репетиция парада (фото, видео)

В Киеве 22 августа прошла генеральная репетиция парада / коллаж "Сегодня"

В Киеве в воскресенье прошла третья, генеральная, репетиция праздничного парада ко Дню Независимости, которая продолжалась три часа. От предыдущих двух сегодняшняя отличалась тем, что участники были в парадной форме и в ней помимо украинцев принимали участие военнослужащие из стран-союзниц. Мы собрали самые яркие кадры сегодняшней репетиции.

Маршируют, да не так

В частности уже 22 августа самый страшный сон президента соседней страны-оккупанта Владимира Путина стал явью – по Крещатику прошла колонна военных из Соединенных Штатов.

Военные из США на репетиции парада 22 августа / Фото: Сегодня

Были также военнослужащие из Канады. Кстати, украинские военные прямо на репетиции наградили иностранных военных за участие в параде.

Украинцы наградили канадцев / Фото: Сегодня

Приехали поздравить украинцев и союзники из Великобритании и Швеции.

Участники парада из Великобритании. / Фото: Сегодня

Военные из Швеции / Фото: Сегодня

Стоит отметить, что марш иностранцев отличается от украинского, они, к примеру, быстрее поднимают руки в ходе марширования. Эти и другие моменты смотрите на видео "Сегодня".

Корреспондент "Сегодня" пообщался участником парада из Чехии, который отметил масштабы запланированного мероприятия и пожаловался на изматывающую репетицию.

"Мне очень понравилась сегодняшняя тренировка. Она, конечно, очень сильно выматывает наших военных. Это очень долгий процесс. Но мы воодушлены вашей техникой и масштабами каждого вашего подразделения", – сказал чешский военнослужащий Девид Новачек.

Чешские военнослужащие на Крещатике. / Фото: Сегодня

Иностранные военные были и в составе праздничного оркестра. Кстати, на параде прозвучит 9-я симфония Бетховена.

Военный оркестр ждет репетиции / Фото: Сегодня

На параде также была представлена военная техника союзников Украины.

Романтика и не только

Что касается украинских участников репетиции парада, то в ней сегодня снова принимали участие курсантки, но уже в парадной форме и не в берцах, как на прошлых репетициях, а в туфлях. Некоторые – в тех самых "скандальных" с каблуками.

Украинские курсантки на генеральной репетиции были на каблуках / Фото: Сегодня

Также отрепетировала свой марш по Крещатику колонна Военно-морских сил Украины.

Колонна Военно-морских сил Украины / Фото: Сегодня

Были на сегодняшней репетиции и романтические моменты. Одного из участников парада трогательно обнимала девушка.

Девушка обнимает одного из участников парада / Фото: Сегодня

К сожалению, не обошлось и без неприятностей. Во время построения за мгновение до марша одному из украинских военных стало плохо – он поднял руку и к нему быстро подбежали и под руки вывели из строя.

Напомним, праздничный парад 24 августа в этом году посвящен 30-летию независимости Украины. В нем примут участие более 300 единиц техники, а также около сотни самолетов и вертолетов. Впервые пройдут пешие расчеты кинологов с собаками.

Как прошли первая и вторая репетиции праздничного парада ко Дню Независимости Украины, читайте и смотрите в наших репортажах с Крещатика.

Мы также писали, что во время одной из репетиций парада к 30-летию независимости Украины столичный водитель намеренно наехал на патрульного, который перекрывал дорогу.

Кстати, в Виннице по случаю Дня Независимости Украины 24 августа пройдет фестиваль, концерт и Марш защитников.