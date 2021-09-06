Строительство государственной границы и камеры в отделениях полиции. Чем займется новый глава МВД

Денис Монастырский представил планы достройки государственной границы. Коллаж "Сегодня"

Видеофиксация в полицейских участках, борьба с домашним насилием и создание добровольных пожарных команд – Денис Монастырский сегодня представил вновь сформированную команду и рассказал, что в приоритете.

Детали сообщила корреспондент "Сегодня" Елена Гончаренко.

Почти два месяца в должности министра внутренних дел. Денис Монастырский представляет свою команду и представляет план работы. Самое важное – защита людей от любого произвола: как со стороны криминала, так и правоохранителей.

Видеокамеры во всех полицейских участках

Пытали, били и насиловали – это резонансное дело в Кагарлыке в прошлом году шокировало всю страну. Просто в отделении полицейские издевались над молодой женщиной-свидетелем. Такие методы следствия больше не повторятся – уверяет министр. Вскоре все действия копов будут фиксировать видеокамеры.

"Проект полной фиксации действий полицейских в отношении гражданина с момента, когда гражданин приходит в участок, до момента, когда он его покидает. Фактически в тех пилотных проектах, где они действуют, нет ни одной жалобы. Уже в следующем году данный проект Сustody Records – записывать во всех участках – будет действовать в каждой области", – обещает глава МВД.

Борьба с домашним насилием

Усилить контроль планируют и над домашними тиранами. В МВД разрабатывают мобильное приложение, которое будет тайно фиксировать домашнее насилие. Через приложение можно будет анонимно вызвать полицию или снять сам момент издевательств.

Добровольные пожарные команды

А от опасности пожарной спасателям будут помогать новосозданные добровольные пожарные команды. Подобные дружины успешно работают на Ивано-Франковщине. В местах, куда районные пожарные быстро не доедут, за дело берутся местные жители. Технику получили от областных спасателей. С момента вызова до прибытия на место пожара – не более 6 минут. До конца года такие появятся в каждой области.

Интеллектуальная государственная граница

Остановить контрабанду и нелегальных мигрантов. В этом поможет строительство четырех с половиной тысяч километров государственной границы.

"Президентом Зеленским было инициировано заседание СНБО именно по вопросу строительства государственной границы, и сегодня в первый раз за 30 лет поставлена четкая цель в течение следующих лет построить государственную границу Украины. Эта цель на личном контроле президента и на моем контроле", – отмечает Монастырский.

По словам нового главы МВД, в приоритете участки на границе с Беларусью, Молдовой и Россией. К слову, границу с последней начали активно обустраивать в 2014-м – еще во времена премьер-министра Арсения Яценюка. Это система интеллектуальной границы, ведь она оборудован специальными системами видеонаблюдения. Но после отставки Яценюка процесс затормозился из-за недостаточного финансирования. Эксперты убеждены: границу таки нужно достроить, чтобы обезопаситься от нападений России. К тому же она активно критикует данный проект.