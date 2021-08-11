Суд обязал Лероса опровергнуть обвинения в адрес брата Ермака

Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против народного депутата Гео Лероса и принял решение о его удовлетворении, обязав нардепа публично опровергнуть выдвинутые им ранее против брата главы Офиса президента обвинения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом 11 августа Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда от 31 мая 2021 года по делу №757/39521/20-ц, которым было отказано в удовлетворении иска, и удовлетворил требования истца в полной мере.

"Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ермака Д. Б. информацию, распространенную на официальной странице народного депутата Украины Гео Лероса в Fаcebook, а именно: "Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве", – сообщили в суде.

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Суд обязал Гео Лероса размеcтить на своей странице в Fаcebook текст следующего содержания: "Распространенная мной информации о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи" государственных должностей, является недостоверной и не соответствующей действительности".

Напомним, 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос у себя в Facebook заявил, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

В подтверждение своих слов Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Дениса Ермака, якобы обсуждает соответствующие кадровые вопросы.

Затем Специализированная антикоррупционная прокуратура по обращению Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Глава Офиса президента через несколько дней заявил, что народный депутат Гео Лерос якобы сам пытался лоббировать назначение человека в одно из министерств.