Антикоррупционный суд возьмется за Януковича и его сына

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов

Семейство Януковичей в бегах и за решетку пока точно не попадут. Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд 5 августа рассмотрит ходатайство о разрешении начать специальное досудебное расследование в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденции в Межигорье. Об этом сообщает НАБУ.

Заседание запланировано на 11:00.

А 10 августа в 13:00 состоится заседание по избранию меры пресечения Виктору Януковичу.

Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины, его сына – по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

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Напомним, на днях Печерский суд Киева разрешил начать заочное расследование в отношении Януковича за расстрелы на Майдане в феврале 2014 года. Его подозревают в организации террора и убийств майдановцев в сговоре с бывшими главами СБУ и МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что к концу года может быть приговор за расстрелы на Майдане. В Офисе генпрокурора просят Раду урегулировать процедуру заочного расследования.

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