Суд вынес приговор бывшему нардепу за "махинацию" с жильем – СМИ

Бывший народный избранник также должен будет выплатить десятки тысяч гривен, хотя обманул государство почти на миллион

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего народного депутата Александра Пресмана в получении незаконной компенсации за аренду жилья.

Об этом сообщает телеграм-канал Fight Corruptor.

Суд приговорил экс-нардепа к условному лишению свободы сроком на 3 года, установив испытательный срок такой же продолжительности и запретил занимать госдолжности в течение года. Также он выплатит штраф в размере 17 тыс. грн и заплатит 23 тыс. грн расходов на проведение экспертиз по делу.

За что Пресман получил приговор

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Народный депутат Рады VIII созыва Пресман получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период с ноября 2014 года по август 2019-го, хотя у него было свое жилье в центре Киева.

По мнению следствия, тем самым экс-нардеп нанес существенный ущерб Управлению делами аппарата Верховной Рады. В мае 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Напомним, в прошлом году Высший антикоррупционный суд приговорил условно к трем годам тюрьмы и выписал штраф экс-нардепу Александру Черненко за 582 430 грн незаконной компенсации за аренду жилья в Киеве .