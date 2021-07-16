Судно с украинцами застряло у берегов Африки: один мужчина погиб

Корабль отбуксировали ближе к берегу, однако сошли только двое членов экипажа

Судно с украинскими моряками застряло в Аденском заливе. Экипаж в почти 40-градусную жару оказался без кондиционеров, холодильника и продуктов. Один мужчина погиб.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Корабль две недели назад стал у порта Джибути на севере Африки, закончилось топливо. Экипаж находился в жару без еды и кондиционера.

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По предварительной информации, из-за истощения один украинец умер от инсульта.

После нескольких дней спасательные службы отбуксировали судно ближе к берегу и поставили на якорь. СМИ пишут, на берег сошли только двое членов экипажа.

Напомним, ранее в Черном море затонуло судно с украинским экипажем.

Кроме того, в районе Шри-Ланки загорелось судно MSС MESSINA, на борту которого были одесские моряки. Один мужчина сгорел заживо.