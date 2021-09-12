Судья Писанец умер после застолья с правоохранителями. Новые подробности

Официальных выводов о смерти Виталия Писанца еще нет / Коллаж "Сегодня"

На теле умершего судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Застолье

Источник агентства сообщил, что, по предварительным данным, смерть 53-летнего Виталия Писанца наступила в результате проблемы с сердцем или сосудами. Произошло это после мероприятия с участием представителей правоохранительных органов, на котором употреблялись спиртные напитки.

Ранее источники "Сегодня" в правоохранительных органах также высказали предположение о естественных причинах смерти Писанца.

"Информация, которая прозвучала в телеграм-каналах, извращена. Судья действительно найден мертвым, но на теле нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки. Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб", – сообщили нам правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

Согласно версии портала Свободный, перед смертью Виталий Писанец отдыхал вместе со следователем Соломенского управления НП Хоменко Е. и адвокатом Онопенко П. Между судьей и следователем якобы произошел конфликт и драка.

Напомним, в субботу, 11 сентября, в Киевской области был найден мертвым судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец. Официальные органы пока не называют причин его смерти, назначено ряд экспертиз.

Резонансные дела Писанца