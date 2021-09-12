Судья Писанец умер после застолья с правоохранителями. Новые подробности

Официальных выводов о смерти Виталия Писанца еще нет / Коллаж "Сегодня"
На теле умершего судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Застолье
Источник агентства сообщил, что, по предварительным данным, смерть 53-летнего Виталия Писанца наступила в результате проблемы с сердцем или сосудами. Произошло это после мероприятия с участием представителей правоохранительных органов, на котором употреблялись спиртные напитки.
Ранее источники "Сегодня" в правоохранительных органах также высказали предположение о естественных причинах смерти Писанца.
"Информация, которая прозвучала в телеграм-каналах, извращена. Судья действительно найден мертвым, но на теле нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки. Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб", – сообщили нам правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.
Согласно версии портала Свободный, перед смертью Виталий Писанец отдыхал вместе со следователем Соломенского управления НП Хоменко Е. и адвокатом Онопенко П. Между судьей и следователем якобы произошел конфликт и драка.
Напомним, в субботу, 11 сентября, в Киевской области был найден мертвым судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец. Официальные органы пока не называют причин его смерти, назначено ряд экспертиз.
Резонансные дела Писанца
- Не так давно Писанец вел одно из заседаний по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Тогда защита нардепа заявляла отвод судье Сергею Вовку, но судья Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов.
- Также Писанец выбирал меру пресечения фигурантам дела Павла Шеремета – в основном удовлетворял ходатайства прокуратуры о содержании подозреваемых под стражей.
- В 2015 году он избирал меру пресечения на то время лидеру партии УКРОП Геннадию Корбану, обвиняемому в похищении председателя Госземагентства Сергея Рудыка и директора департамента корпоративных прав и правового обеспечения Днепропетровского горсовета Александра Величко и в создании ОПГ.
- В 2015 году он признал застройщика Олега Репу (ЖК "Шевченковский квартал", ЖК "Жемчужина Троещины") пострадавшим, хотя следствие считает, что застройщик вывел средства инвесторов за границу.
- В 2016 году Писанец снял арест с активов фигуранта из команды бывшего президента Украины Виктора Януковича – экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.
- В 2017 году именно по решению Писанца Печерский райсуд Киева не разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО, экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
- В января 2019 года Писанец отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV", которую Генпрокуратура связывает с беглым бывшим главой МВД Украины Виталием Захарченко. Речь идет о 20 земельных участках, трех жилых домах и квартире в Киеве, которые были арестованы в 2014 году в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег Виталием Захарченко.