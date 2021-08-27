Николай Гусак работал в Верховном Суде Украины с 2001 года. Фото: коллаж "Сегодня"

Судья Верховного Суда Николай Гусак подал в отставку. Об этом говорится в повестке дня заседания Высшего совета правосудия на 7 сентября.

Николай Гусак работал в Верховном Суде Украины с 2001 года. В 2017 году Гусака включили в состав Первой Дисциплинарной палаты. С 2017 по 2019 год он был членом Высшего совета правосудия.

Николай Гусак – пятый судья Верховного Суда из 190 работающих, который подал в отставку за последний год.

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Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко покинул свою должность. Генерал полиции поблагодарил своих подчиненных, с которыми раскрывал резонансные преступления, организовывал охрану порядка на больших международных мероприятиях.

В тот же день в Киеве назначили нового главу полиции – им стал Иван Выговский, который до этого возглавлял полицию Полтавской области.