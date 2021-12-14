Сутки на Донбассе: боевики ударили из гранатометов вблизи двух населенных пунктов

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 13 декабря, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Катериновки, что в Луганской области, враг совершил обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия
Потери ВСУ
К счастью, ни один украинский военный в течение последних суток не пострадал.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Утром в Донбассе тишина
По состоянию на 7 часов утра 14 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военный взорвался на пластиковой мине
12 декабря в Донбассе украинский защитник получил многочисленные ранения, взорвавшись на пластиковой мине. 49-летний лейтенант получил минно-взрывную травму. Медслужба воинской части срочно эвакуировала его в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние раненого медики оценивают как средней тяжести.
Удаленное минирование пластиковыми минами запрещено международными конвенциями.
Они вызывают значительные страдания пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого.
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