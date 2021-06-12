Световое шоу на Софийской площади и Марш украинских сил – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 12 и 13 июня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 12 и 13 июня в Украине

В субботу, 12 июня, в Киеве пройдет экскурсия "Люди и локации Майдана", а в воскресенье, 13 июня, Марш украинских сил в Мариуполе.

Суббота, 12 июня

11.00 – эксклюзивная экскурсия "Люди и локации Майдана", которую проводит Национальный музей Революции Достоинства;

– эксклюзивная экскурсия "Люди и локации Майдана", которую проводит Национальный музей Революции Достоинства; Торжественная церемония вручения Пятой Национальной кинопремии "Золота Дзига";

22.00 – уличное представление "Я – мечта ..." на Софийской площади в рамках фестиваля "Французская весна в Украине".

Также в этот день в Корнуолле (Великобритания) продолжится саммит "Большой семерки". Лидеры G7 обсудят геополитические вызовы, торговлю и развитие, а также внешнюю политику. В качестве гостей на встречу приглашены лидеры Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР;

А в Иране пройдет завершающий раунд дебатов кандидатов на пост президента страны.

Воскресенье, 13 июня

Реклама

10.00 – в Мариуполе начнется Марш украинских сил, посвященный 7 годовщине освобождения города от пророссийских террористов (пл. Свободы). Также в городе пройдет военный парад с участием полка "Азов".

Также в этот день британская королева Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу в Виндзорском замке.

Президент Турции Реджет Эрдоган посетит Брюссель, где проведет переговоры с руководством НАТО. Также ожидаются встречи турецкого лидера с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Ранее мы сообщали, что синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.