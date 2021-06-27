Сыпь, диарея, волдыри: чем опасны зацветшие водоросли в реках и море

Сине-зеленые водоросли, которыми каждое лето покрывается Днепр в Киеве или даже Черное море вблизи берегов, могут нести опасность для человеческого организма. Об этом говорится в нашей статье Чем опасно цветение водорослей для человека.
Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) – это одноклеточные водоросли, которые встречаются почти во всех континентальных водоемах и водотоках мира.
В Центре общественного здоровья говорят, что сине-зеленые водоросли не являются инфекционными агентами и не размножаются в организме человека. Но по данным Всемирной организации здравоохранения, их связывают с болезнями в различных частях всего мира, в т. ч. Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Европе (Скандинавии), Азии (Китае).
После купания в воде в период цветения сине-зеленых водорослей могут проявляться различные симптомы:
- кожные высыпания по всему телу;
- зуд;
- аллергическая реакция (например, астма);
- покраснение кожи, слизистой оболочки глаз и носа;
- сыпь и волдыри вокруг рта и носа.
Если проглотить такую воду, возможны:
- повышение температуры;
- боли в животе;
- тошнота и рвота;
- диарея;
- боль в горле;
- головная боль;
- боль в мышцах и суставах;
- волдыри во рту;
- возникновение заболевания печени;
- возникновение заболевания почек.
Токсины цианобактерий могут вызывать нейродегенеративные заболевания, в том числе:
- болезнь Альцгеймера;
- болезнь Паркинсона;
- боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).
Как сообщали новости "Сегодня", в Одессе отдыхающим не советуют купаться в море, поскольку там недавно зацвели водоросли. Специалисты нашли в воде токсичную бактерию. Эта микроводоросль поражает печень и нервную ткань.
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