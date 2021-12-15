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Таблетки от COVID-19 и третья доза вакцины: как Украина борется с эпидемией

Инна Собора
15 декабря, 09:49
Минздрав разрешил украинцам получать дополнительную дозу вакцины от коронавируса

Таблетки от коронавируса появятся в Украине уже в ближайшее время. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, регионы постепенно покидают красную зону карантина. В то же время медики призывают вакцинироваться третьей дозой и обещают таблетки от COVID-19.

Новости "Сегодня" собрали самое главное о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Актуальная статистика

За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы попали почти 3 тысячи человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1247;
  • Винницкая область – 353;
  • Волынская область – 402;
  • Днепропетровская область – 267;
  • Донецкая область – 425;
  • Житомирская область – 133;
  • Закарпатская область – 315;
  • Запорожская область – 456;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область – 387;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область – 273;
  • Николаевская область – 328;
  • Одесская область – 364;
  • Полтавская область – 568;
  • Ровенская область – 297;
  • Сумская область – 191;
  • Тернопольская область – 171;
  • Харьковская область – 346;
  • Херсонская область – 155;
  • Хмельницкая область – 360;
  • Черкасская область – 394;
  • Черновицкая область – 104;
  • Черниговская область – 121.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Карантинные зоны в Украине 15 декабря

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Желтых зон становится больше. Фото: Коллаж "Сегодня"

Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Однако они пока остаются в красной зоне.

Красная зона

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  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская (область).

Оранжевая зона

  • Закарпатская,
  • Одесская (область).

Желтая зона

  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская (область).

Одесская область может вернуться в красную зону

Регион снова может перейти в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. В настоящее время здесь следят за динамикой распространения COVID-19.

Как отметил главный санитарный доктор Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заражений COVID-19. В Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные койко-места, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных заведениях.

Вакцинация в Украине

142 921 человек вакцинирован против COVID-19 за прошлые сутки. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы 95 784 человека.

С начала кампании вакцинации привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.

Третья доза COVID-вакцины

Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

Кто получит дополнительную дозу

В первую очередь это будут такие люди:

  • имеющие ВИЧ;
  • имеющие онкологию;
  • после трансплантации органов;
  • те, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
  • имеющие иммунно-дефицитные состояния.

Как получить дополнительную дозу

Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. Он даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

В ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.

Таблетки от коронавируса

Сразу несколько фармацевтических компаний в мире испытывают первые лекарства против ковида. Доступ к ним украинцы получат уже в следующем году, уверяет президент ОО "Украинский медицинский клуб" Иван Сорока. Он объясняет действие новых таблеток.

"Одни препараты не позволят коронавирусу проникнуть в организм человека, другие препараты и их механизм в том, что они нарушают репликацию вируса и не будут позволять передавать генетическую информацию в клетки человека", – рассказал заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

Ранее мы писали:

  • Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу вакцины от коронавируса.
  • В Одесской области умерла беременная. Она заболела коронавирусом и при первых симптомах обратилась к медикам, однако спасти ее не удалось.