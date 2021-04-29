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Была ли работа у "уволенного" научного руководителя Кивы &ndash; расследование "Сегодня"

29 апреля, 00:29

Юлия Безпечная , Алексей Кашпоровский

Найти место работы, откуда уволили научного руководителя скандального депутата после его диссертации, оказалось сложной задачей

Народный депутат Илья Кива утверждает, что после скандальной защиты им диссертации его научного руководителя уволили с работы, однако где работал Владимир Гурковский в последнее время, оказалось тайной за семью печатями.

Откуда могли уволить научного руководителя депутата, выясняли новости "Сегодня".

Следует отметить, что сам Владимир Гурковский подтвердил, что получил предупреждение о предстоящем увольнении, но также не сказал, откуда и от комментария отказался.

"Сегодня" обратились в Институт подготовки кадров государственной службы занятости Украины, где проходила скандальная защита, и ответ оказался несколько неожиданным.

"Научный руководитель депутата Кивы не является сотрудником института вообще! Более того, значительная часть членов диссертационного совета также не являются сотрудниками института, это ученые из других учреждений и учебных заведений, не обязательно даже университетов", – заявил руководитель центра медиакоммуникаций и связей с общественностью Института подготовки кадров государственной службы занятости Юрий Нестеряк.


Видео: Сегодня

На странице Владимира Гурковского в Академии Google, которая индексирует научные труды, его последняя работа датирована декабрем прошлого года. В ней указано, что автор является заместителем директора всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления". Но информации об этой организации в интернете почти нет, а телефон, указанный при регистрации, уже давно принадлежит другому человеку.

В той же работе Владимир Гурковский также значится профессором кафедры публичного администрирования Межрегиональной академии управления персоналом. Но на официальном сайте академии среди сотрудников кафедры его фамилии нет. Комментировать что-либо по телефону в академии отказались, предложив прислать запрос.

Поэтому откуда увольняют научного руководителя нардепа Ильи Кивы, и действительно ли это увольнение связано с защитой диссертации, или это просто попытка отвлечь внимание от скандальной истории, пока загадка.

Напомним, защита диссертации кандидата наук Кивы вызвала много критики и насмешек. Журналист узнали, что его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Тем временем Кива пообещал, что своего научного руководителя, якобы уволенного с работы из мести из-за диссертации депутата, сделает министром образования.

Тем временем в Минобразования ждут на проверку скандальную диссертацию.

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