Так называлась станция рядом с нацистским концлагерем Заксенхаузен: Резников о знаке Z на технике РФ

Министр обороны Алексей Резников / Фото: Коллаж: Сегодня
РФ использует на своей технике нацистские знаки "Z". Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Российские оккупанты с нацистскими знаками. "Z", которые россияне используют на своей технике, достаточно известны. В 1943 году рядом с концлагерем Заксенгаузен размещалась станция Z, где творились массовые убийства. В ней было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера. Вот что такое "русский мир", — написал Резников.
Что обозначают метки на военной технике россиян
- Z — западный военный округ РФ,
- — части РФ, наступающие с территории Крыма,
- O — силы из Беларуси,
- V — морская пехота,
- X — чеченские формирования,
- A — силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).
Также есть и другая трактовка значения букв. Z означает "За победу", а V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".
Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор
ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? Сайт "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины:
- Танк Т-80БВМ
- Танк Т-72В3
- БТР-80
- БТР-82А
- Бронеавтомобиль "Урал-ВВ"
- Бронеавтомобиль "Тайфун"
- Бронеавтомобиль "Тигр"
- БМП
- Самоходная гаубица САУ 2С19
- ТОС-1А "Солнцепек"
- ЗРПК "Панцирь"
- ЗРК "Бук"
- Зенитная ракетная система С-300
- Зенитная ракетная система С-400