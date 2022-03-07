Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Так называлась станция рядом с нацистским концлагерем Заксенхаузен: Резников о знаке Z на технике РФ

Наталья Магдык
7 марта, 12:39
В лагере было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера

Министр обороны Алексей Резников / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ использует на своей технике нацистские знаки "Z". Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Российские оккупанты с нацистскими знаками. "Z", которые россияне используют на своей технике, достаточно известны. В 1943 году рядом с концлагерем Заксенгаузен размещалась станция Z, где творились массовые убийства. В ней было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера. Вот что такое "русский мир", — написал Резников.

Реклама

Что обозначают метки на военной технике россиян

  • Z — западный военный округ РФ,
  • — части РФ, наступающие с территории Крыма,
  • O — силы из Беларуси,
  • V — морская пехота,
  • X — чеченские формирования,
  • A — силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).

Также есть и другая трактовка значения букв. Z означает "За победу", а V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор

ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? Сайт "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины:

  • Танк Т-80БВМ
  • Танк Т-72В3
  • БТР-80
  • БТР-82А
  • Бронеавтомобиль "Урал-ВВ"
  • Бронеавтомобиль "Тайфун"
  • Бронеавтомобиль "Тигр"
  • БМП
  • Самоходная гаубица САУ 2С19
  • ТОС-1А "Солнцепек"
  • ЗРПК "Панцирь"
  • ЗРК "Бук"
  • Зенитная ракетная система С-300
  • Зенитная ракетная система С-400