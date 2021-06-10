А кто спонсор УЕФА? – эксперты о причинах запрета формы сборной на Евро-2020

Решение связано не с политическим подтекстом, а исключительно с финансовым влиянием России на Союз европейских футбольных ассоциаций

После презентации новой формы для украинских футболистов Кремль начал высказывать свое "негодование" – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. Более того, после жалобы Российского футбольного союза УЕФА обязал сборную убрать с одежды надпись "Героям слава". Из-за этого разгорается большой скандал. Подробности выяснили журналисты "Сегодня".

Зрада от УЕФА

9 июня члены Союза европейских футбольных ассоциаций утвердили форму, никаких претензий к дизайну у них не было. Однако после запроса футбольного Союза РФ регулятор внезапно изменил свое решение. В заявлении УЕФА сказано, что сочетание лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" имеет политическое значение.

"Карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган – "Героям слава" – украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл", – пояснили в организации изданию "Чемпионат".

Тарас Черновол. Фото: коллаж "Сегодня"

Секрет в финансовом влиянии России – эксперты

Политолог Тарас Черновол считает, что запрет со стороны УЕФА связан не с политическим подтекстом, а исключительно с финансовым влиянием России. Еще с 2012 года российский Газпром является одним из самых крупных спонсоров турниров. И компания использует это сотрудничество не только для рекламы, но и для политического лобби. И сейчас им предоставился шанс насолить Украине с помощью своего влияния на футбольную организацию.

"РФ подняла шум вокруг формы, мы предоставили разъяснения касательно происхождения этого термина, и вопрос сняли. Но потом вдруг включился процесс, который называется "аналог ПАСЕ". Вот есть Евросоюз, где действуют определенные ценности, и есть Парламентская ассамблея Европы, где действуют исключительно цены. То есть, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. И тут Газпром говорит, а мы готовы стать титульным спонсором. И там, где были ценности, вдруг появились цены".

В то же время, уверен эксперт, самое страшное для Кремля – не лозунги, а карта Украины вместе с временно оккупированными территориями.

Политизацией занимается Россия

Народный депутат и экс-глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович отмечает, что политизирует Чемпионат не лозунг "Героям Слава", а российские претензии на этот счет.

"Это исторический лозунг, который повлиял на борьбу за независимость Украины. Поэтому не удивительно, что он вызывает такие заявления со стороны РФ. Я убежден, что политизацией является не использование "Слава Украине", а как раз попытка снять этот лозунг с формы. Ну, я понимаю, что официальное приветствие ВСУ раздражает Кремль. Так же как и и само существование Украины. УЕФА должна занять очень четкую позицию и не поддерживать такого рода провокации", – подчеркнул он.

Владимир Вятрович. Фото: коллаж "Сегодня"

В то же время Вятрович поддерживает мнение, что Россия осуществляет не только политическое, но и финансовое давление на УЕФА.

"Мы знаем, что одним из спонсоров Чемпионата является Газпром, который Россия использует как один из видов своего оружия и продвижения пропаганды".

УЕФА прогнулся под Россию

"УЕФА немного прогнулось под Россию, и приказало убрать из формы нашей сборной лозунг "Героям слава". То есть карта с нашим Крымом – ОК. Слава Украине – ОК. Героям Слава – не ОК. Ну ОК). Когда надо было как-то умаслить Россию, но при этом не выглядеть тотальными трусами", – написал телеведущий и политик Сергей Притула.