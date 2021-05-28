Тайна Протасевича – зачем Лукашенко убивает белорусскую авиацию и ТЭК ради простого минского парня

Чего боится Лукашенко, ограничит ли он поставки топлива в Украину и кто получает выгоду от его действий – разбирались в этом с белорусскими активистами

В истории с Беларусью, которая принудительно посадила самолет, летевший из одной страны Евросоюза в другую, чтобы арестовать "террориста" Протасевича, самый важный вопрос – кто же этот человек? В чем его тайна?

Почему из-за обычного человека с активной гражданской позицией, каких в Беларуси немало, "бацька" совершил большую политическую глупость? И собирается совершить еще одну? Чем его так пугает молодой парень, который уехал из Беларуси и по всей видимости собирался жить тихо?

"Просто ему не все равно" – что точно известно о Протасевиче

Протасевич сотрудничал с белорусским телеграмм-каналом Nexta. Этот канал против Лукашенко, и у него более 1,2 млн. подписчиков. Много, конечно…

Но также известно, что Протасевич уже некоторое время с Nexta не сотрудничает. Он даже переехал из Варшавы, где работает редакция канала, в Вильнюс.

Протасевич был на Донбассе в 2014 году . Он то ли освещал конфликт в качестве фотографа и журналиста. То ли воевал в составе полка "Азов". Версии разнятся.

В последнее время история с "Азовом" старательно раздувается, разного рода "эксперты" в Украине это активно комментируют. Ну, допустим, даже воевал, ну и что?

Участие в "Азове" или журналистские упражнения на канале Nexta – этого недостаточно, чтобы ради ареста Протасевича сажать в Минске самолет, выполнявший рейс внутри Евросоюза. Будь Протасевич хоть трижды ветеран АТО, он слишком дорого обошелся Беларуси.

Вообще, впечатление такое: Протасевич – обычный парень из Минска, которому не все равно. Таких в Беларуси сейчас много, особенно среди молодежи. Арест одного ситуацию никак не изменит.

А вот последствия воздушного инцидента с Ryanair могут ситуацию в стране изменить. Когда идут на политический риск, решения обычно принимают с калькулятором в руке. Спрашивают себя, оправдан ли этот риск, окупится ли?

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

"Белорусская авиакатастрофа" – в чем главная ошибка Лукашенко

Главная ошибка – экономическая. Это последствия "красивого" задержания оппозиционера.

"Белавиа" больше не принимают во многих странах Евросоюза. Украина тоже ввела ограничения против главной белоруской авиакомпании. Самолетам "бацьки" скоро останется летать только в Москву.

Мировые авиакомпании сокращают полеты над Беларусью, отменяют рейсы в эту страну. Например, такое решение приняла голландская KLM, а также крупнейший региональный авиаперевозчик – airBaltic.

И это только начало. Точно, как в случае с катастрофой рейса MH-17 над Донбассом в 2014 году. Тогда авиакомпании меняли свои маршруты, чтобы обходить восток Украины, в течение двух лет. Сейчас будет то же самое: не сразу, но неизбежно.

В ICAO хотят получить больше информации об инциденте. Фото: Reuters/W.Rattay

Кстати, именно после катастрофы MH-17 Беларусь совершенно сознательно приложила максимум усилий (и выделила немало средств), чтобы сосредоточить поток транзитных авиарейсов на себе. Это была правильная и успешная стратегия. Ее результат в том, что воздушные пассажирские перевозки до недавнего времени составляли до 3% ВВП Беларуси (по некоторым оценкам, по состоянию на 2019 год). Точная цифра не так важна, как некоторые другие моменты.

В 2019 году через Беларусь проходили все грузовые рейсы с Ближнего Востока в США; Большинство грузовых и пассажирских рейсов из Китая в Евросоюз тоже проходили через Беларусь; По оценкам экспертов, только на диспетчерском сопровождении этих рейсов Беларусь зарабатывала 50-70 млн. долл. в год; В 2019 году Беларусь обслуживала 325 тыс. самолетов, 980 авиакомпаний, 100 стран мира; 17% рейсов от этого числа совершали посадку в аэропорту "Минск".

Все это – большие деньги для Беларуси: аэропортовые сборы с пассажиров, аренда помещений, комиссии авиаперевозчиков. Плюс менее очевидные статьи доходов – гостиницы, общепит, duty free.

Все объявления в аэропорту "Минск" переведены на русский, английский и китайский

Только на челночных рейсах из Киева в Минск и дальше в Москву, "Белавиа" могла зарабатывать несколько миллионов долларов в год. Официальных данных нет. Но по экспертным оценкам, в целом воздушные пассажирские перевозки давали Беларуси 0,8-1,5 млрд. долл. При этом доля России, которая одна из-за вводимых сейчас запретов и санкций точно никуда не денется, не превышала 30%.

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И все это богатство решено променять на простого белорусского парня, который обидно дразнил Лукашенко в телеграмме? Дороговато обошелся "бацьке" Протасевич.

Что такое миллиард долларов возможного ущерба для Беларуси? Пророссийские политики часто рисуют эту страну успешной и процветающей. Но ВВП Беларуси не так уж велик – 59 млрд. долл. Примерно в 10 раз меньше, чем ВВП Украины. И миллиард долларов для белорусов – это очень чувствительно.



Запрет на поставки топлива в Украину реален – вторая ошибка Лукашенко

Оказалось, что Протасевич может обойтись Беларуси еще дороже. 28 мая из украинских экспертных кругов поступила новость: Беларусь рассматривает возможность ограничения на поставки бензина марки А-95 в Украину. Импортер тут – Белорусская нефтяная компания (БНК). На ее долю приходится 55 тыс. т топлива на украинском рынке. То есть около половины всего импорта в Украину.

Для Украины это будет чувствительно. Могут даже начаться перебои с бензином, хотя это будет временное явление. Найти другого поставщика будет не так уж сложно.

Но вопрос в том, куда Беларусь будет продавать бензин, если не в Украину? Других рынков у нее нет. Поэтому сейчас украинские эксперты придерживаются мнения, что ограничений на ввоз бензина в Украину не последует.

Если авиационная отрасль удачно подталкивает экономику Беларуси, то топливо для этой экономики – локомотив. Ни один репортаж Протасевича с Донбасса, ни одна обидная карикатура на Лукашенко в канале Nexta не стоят того, чтобы убить экономику своей страны "врагам в назидание".

Или все-таки стоят? "Сегодня" выясняло, чего добивается "бацька" у других людей из Беларуси, которые, как и Протасевич, имеют активную гражданскую позицию. Некоторые мнения необычны. Многие допускают, что ограничения на ввоз бензина все-таки могут быть введены – до 1 июня. Пусть даже для Беларуси это абсолютно невыгодно.

В Украине даже развивают сеть АЗС крупнейшего белорусского импортера бензина



"Теория заговора" – что важно знать о ситуации в Беларуси

Именно поэтому мы не можем назвать имена наших собеседников и даже дословно привести их высказывания. Любой комментарий реальных людей из Минска в этой статье может стать причиной их преследования в Беларуси.

Протесты в Беларуси начались в августе 2020, сразу после того, как Лукашенко объявил на победе на очередных президентских выборах



"Попал в разработку ФСБ" – как активисты из Беларуси оценивают поступки Лукашенко

Мы просто составили конспект из мнений, которые выслушали или прочитали в социальных сетях. Эти мнения могут быть субъективными, но у них есть общая черта – люди, которые это говорят, живут в Беларуси (или жили там в 2020 году) и хорошо осведомлены обо всем, что там происходит. Вот что они говорят:

Попытка покушения на Лукашенко, скорее всего, фейк. Люди, которых обвиняют в заговоре с целью убить президента и завладеть его имуществом – спокойные, позитивные люди, убежденные либералы. Либералы не творят заговоров. Также никто не верит, что группа "заговорщиков" всерьез рассчитывала перехитрить КГБ и личную охрану батьки. Сам Лукашенко твердо убежден, что его действительно пытались убить в результате заговора. Информацию об этом ему слили спецслужбы России. Первые заговорщики также были задержаны в России. Вероятно, российские спецслужбы предоставили и какие-то "неопровержимые доказательства" готовившегося заговора, и теперь Лукашенко борется с заговорщиками в активном взаимодействии с российскими "спецами". Есть мнение, что операция по захвату Протасевича была разработана при участии ФСБ. Возможно даже – по инициативе российских спецслужб. Косвенно это подтверждает тот факт, что с рейса Ryanair, совершившего посадку в Минске после сообщения о минировании, сошли несколько человек. Четверо были идентифицированы, как граждане России. Еще двое – белорусы. Получается, что Протасевича "пасли" в основном россияне. Многие в Минске уверены, что имя Протасевича также всплывет в контексте покушения на батьку. Российские партнеры убеждают руководство Беларуси, что оно под постоянной угрозой нападений и никому верить нельзя. При этом возможно руководствуются собственными интересами. Они в том, чтобы предельно обострить отношения Беларуси с Западом, который и так часто называет Лукашенко "минским диктатором". Инцидент с самолетом, который был, по сути, захвачен в Минске, оставит Лукашенко в полной изоляции. Инцидент будет иметь не только экономические последствия, которые мы уже проанализировали. Но также и политические. Беларусь останется один на один со своим единственным партнером – Россией. Решение об ограничении на ввоз топлива из Беларуси в Украину совершенно не выгодно Беларуси. Но оно выгодно России. Украина найдет новых партнеров, а Лукашенко потеряет украинский рынок. Он это понимает и вероятно не хочет ограничивать поставки топлива в Украину. Но он может прогнуться под "братским" давлением. Поэтому угроза отмены контрактов с БНК по бензину для Украины реальна. Мысль о том, чтобы управлять Лукашенко, пугая его заговорами, вероятно подкинул россиянам он сам – в июле 2020. Он тогда задержал бойцов российской частной военной компании Вагнера на территории Беларуси и заявил, что эти бойцы приехали для дестабилизации ситуации перед выборами и свержения существующего строя. Именно тогда возможно у россиян появилась светлая мысль, что глава белорусского государства серьезно параноится и ему мерещатся заговоры. После массовых протестов в Беларуси паранойя Лукашенко вероятно значительно усилилась.

У Беларуси остался единственный союзник, от которого она попала в зависимость / Фото: REUTERS

Ранее "Сегодня" сообщал, что Беларусь ограничила импорт ряда украинская товаров. В список попали некоторые продукты, стройматериалы и техника.

Появилась вторая часть расследования о коррупционных доходах Лукашенко "Золотое дно 2: в тени диктатора". Журналисты NEXTA рассказали, как его семья причастна к контрабандным схемам, а окружение правителя наладило поставки в Россию запрещенных в стране товаров из ЕС.

Украина в полночь с 28 на 29 мая полностью закроет небо для белорусских самолетов. Самолеты из Беларуси не смогут пролетать над территорией Украины даже транзитом.