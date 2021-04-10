Поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины на Донбассе могут стать обвинения в нарушении прав русскоязычных граждан, или же обострения обстановки в зоне ООС, которое сама же РФ провоцирует.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, нужно четко понимать, что активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна лишь при условии, если на самом высоком уровне в Кремле примут подобное решение.

"Весна 2021-го года напоминает: когда агрессор декларирует пакт о ненападении, всегда нужно искать тайную часть протоколов. В Москве никогда не хоронили далеко методичку как подавать "пакт Молотова-Риббентропа". Более того: сегодня, в цифровую эпоху, кремлевские стратеги активируют старый сценарий о "радиостанции в Гляйвице", – заявил министр.

В то же время, пропагандисты активно распространяют "страшилки, ориентированные на жителей наших временно оккупированных территорий". Пугают их фейковым наступлением и агрессивными намерениями ВСУ. Министр убеждает, что это делают для того, чтобы посеять панику среди населения Украины и запугать мировое сообщество.

"Разгоряченные Россией костры боевых действий можно погасить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины", – заявил Таран.

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Он отметил усилия украинских военных и дипломатов, которые всеми силами сдерживают Россию от полномасштабных боевых действий. Однако события последних двух недель показали, что усилия нужно увеличивать.

"Прежде всего это касается усиления санкционного режима против Российской Федерации, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в том числе в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий руководства Кремля, которые могут иметь разрушительные последствия как для европейской системы безопасности, так и для мира в целом", – считает министр.

Таран убежден, что любая российская агрессия будет иметь четкий ответ мирового сообщества. А наиболее показательным будет ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины.

"За последние 7 лет Украина очень много сделала на этом пути, было засвидетельствовано предоставление нам статуса Партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года. Главным элементом продолжение этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году. Это есть первоочередным приоритетом украинского политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства. Евроатлантическая интеграция – залог суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО", – подытожил министр.

Ранее мы сообщали, что Украина не планирует делать никаких ответов на провокации РФ на Донбассе, поэтому войны не будет.