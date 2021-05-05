Длинные выходные "уложили на лопатки" вакцинацию. Где и сколько сделали прививок от COVID-19

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В Украине после Пасхи значительно снизились темпы вакцинации от коронавируса. За последние сутки, 4 мая, прививку сделали всего 3425 украинцам, при том, что на прошлой неделе этот показатель достигал 74 тысяч.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 759 434 украинцев. Из них две дозы препарата получили уже 303 человека, другим еще предстоит завершить вакцинацию.
Где больше всего сделали прививок:
- Днепропетровская область – 879;
- Харьковская область – 384;
- Киевская область – 355;
- Николаевская область – 289;
- Херсонская область – 160;
Вакцинацию проводили 73 мобильных бригады по иммунизации и 356 пунктов прививки. В очередь на вакцинацию записались уже 514 821 человек.
Напомним, ранее мы писали, что главным распространителем фейков о вакцинах является Россия, чтобы навязать миру свой препарат "Спутник".
Кроме того, недавно в Украину прибыла еще одна партия вакцины CoronaVac.
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