Теперь самим лететь? "Укрпочта" приостанавливает доставку пчел

Ранее по почте пытались отправить 8 миллионов пчел, но до пункта назначения не все насекомые добрались – многие погибли в дороге

После инцидента с гибелью 8 миллионов пчел "Укрпочта" временно приостанавливает доставку этих насекомых, за исключением пчелиных маток, пока не сможет обеспечить соответствующие условия для перевозки пчел.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пчеловоды очень просили

Остались лишь перевозки пчелиных маток на период сезона (май-октябрь) по многочисленным просьбам пчеловодов и профсоюзов.

"Мы понимаем предостережения, связанные с повышением температуры воздуха, но при этом риски возможны только при пересылке письмами. Пересылка пчеломаток в бумажной посылке сводит риски к минимуму, поскольку пчеломатки пересылаются в специальной клеточке с кормом и сопровождением (несколько пчел, которые самостоятельно регулируют температурный режим пчелиной матки). Все это укладывается в бумагу и бумажную коробку. При пересылке пчеломаток таким образом за многие годы нашего совместного сотрудничества не было ни одного случая их гибели", – говорится в обращении Союза пчеловодов Украины.

Что говорят в "Укрпочте"

В компании отметили, что не являются организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и не могут выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями.

Реклама

Также в "Укрпочте" указали на погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах – на эти моменты компания не может влиять, но они создают проблему для перевозки насекомых.

"Именно поэтому "Укрпочта" временно прекращает доставку пчел, и информирует об этом заранее, чтобы пчеловоды смогли найти альтернативу к сезону 2022 года. Доставка пчел приостановлена до обеспечения условий перевозки пчел, которые способствуют их безопасной доставке и создание условий для сохранения здоровья работников", – говорится в заявлении.

Что касается пчеломаток, то для их пересылки будет использоваться специальная упаковка размером 70х35х20 мм – она должна быть дополнительно вложена в картонную тару соответствующих размеров, в зависимости от количества упаковок с пчелиными матками с отверстиями для вентиляции. Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340х240х100 мм.

Напомним, в мае на Закарпатье пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам 8 миллионов пчел. Однако живыми до пункта назначения не все насекомые добрались – многие погибли в дороге. Спустя день пчелы начали оживать.