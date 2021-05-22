Тепло, но не без дождей. Чего ждать от погоды 22 мая – прогноз (карта)

Погода 22 мая в Украине. Фото: crimea-news
В субботу, 22 мая, ожидается сухая и солнечная погода на большей части территории Украины. Только на западе пройдут небольшие дожди.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, небольшой дождь с грозой возможен только во Львовской, Луцкой, Ивано-Франсковской, Тернопольской областях. Скорость ветра будет 5-10 м/с.
Фото: Укргидрометцентр
Температура воздуха днем ожидается 20-24 градусов в западных областях, в центральных и северных – 22-24, в южных – 23-25. А на востоке страны будет теплее всего – 22-25 градусов. Ночью температура может упасть до 7-14 градусов.
В Киеве в этот день также будет сухо и солнечно, на улице до 23 градусов. Ветер 5-10 м/с.
Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.
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