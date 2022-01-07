Территориальная оборона в Украине: из кого будут формировать подразделения и кому откажут

Военные будут служить рядом с домом и защищать малую Родину. / Фото: Коллаж: Сегодня
Основу добровольческих формирований территориальных общин составят граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Этот вопрос регулирует статья 9 Закона Украины "Об основах национального сопротивления".
Граждан Украины, которые не проходили службу в ВС Украины, военных формированиях и правоохранительных органах, среди других будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин. Они входят в состав после принесения Присяги добровольца территориальной обороны.
Что нужно для зачисления к формированию терробороны
Следует пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.
Кому откажут в службе
В состав добровольческих формирований территориальных общин не может быть зачислен человек, который был ранее приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеет две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.
Преимущества службы в терробороне
- Военные будут служить рядом с домом и, по существу, будут защищать свою малую Родину.
- В особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом. Они будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности.
- Все военнослужащие будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.
- Им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.
- За всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и для физических человек-предпринимателей, у которых они работали на время призыва.
Раньше мы писали:
- В Украине начал действовать документ, который регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению
- Мэр Киева Виталий Кличко на фоне конфликта с Минобороны заявил, что начинает тренировку с украинскими резервистами.