Террор и убийства на Майдане: против Януковича начинают новое расследование

Януковичу инкриминируют сразу несколько статей / Фото: Getty Images
Печерский суд Киева разрешил начать заочное расследование в отношении обвиненного ранее в госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, которого теперь подозревают в организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств майдановцев в 2014 году.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Суд принял такое решение ввиду того, что подозреваемый скрывается от следствия в России. Заочное расследование будет проводить Государственное бюро расследований.
Януковича подозревают в насильственном разгоне Майдана, используя при этом полномочия президента и действуя в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел.
"Не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам", – говорится в сообщении.
Януковича подозревают по нескольким статьям в организации таких преступлений:
- незаконное препятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций;
- превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий;
- умышленных убийств и законченных покушений на убийства;
- причинение умышленных тяжких телесных повреждений;
- организация террористического акта.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что к концу года может быть приговор за расстрелы на Майдане. В Офисе генпрокурора просят Раду урегулировать процедуру заочного расследования.
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