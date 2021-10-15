В Украине хотели научить собак искать ковидных пассажиров в аэропортах – что из этого вышло

Собак хотели обучить находить людей с ковидом в аэропортах Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине планировали обучить собак выявлять в аэропортах людей с признаками коронавируса. Такую практику вводили финские правоохранители в аэропорту Хельсинки, после чего инициативу в октябре прошлого года взяли на заметку и в украинском МВД.

Сайт "Сегодня" узнал, как обстоят дела с этим нововведением.

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Как собаки находят ковидных?

Суть нововведения в том, что пассажир должен потереть салфетку, после чего ее обнюхает собака. Задача пса – определить по запаху пота, есть ли у человека коронавирус или нет. Если есть, то собака должна подать сигнал кинологу.

В Украине уже есть такие собаки?

Эта инициатива не прижилась в Украине по многим причинам. Почему и что нужно для внедрения – об этом нам рассказала бывшая заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук, которая первой и заявила о возможном нововведении год назад.

По ее словам, проект был интересным и правоохранители были готовы его начать. Однако в Украине "нет инфраструктурных условий для того, чтобы этот механизм работал". Кроме того, сейчас нет гарантий, что собака в таких условиях сама не станет переносчиком коронавируса.

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"Помимо этого, в Украине не предусмотрено финансирование на такую работу, не оборудованы пункты пропуска. И, пожалуй, самое главное, нет нормативной базы для внедрения. Практика показала, что сейчас есть более совершенные методы тестирования", – сказала Ковальчук.

В МВД уточнили, что сейчас вопрос тестирования при помощи собак не обсуждается.

Угроза локдауна в Украине

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможности пребывания в общепите для невакцинированных.

Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.